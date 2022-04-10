Предстоящая Душанбинская всеобщая международная конференция: стимулирование или все же ускорение действий по воде?

14:22 10.04.2022

В начале июня месяца (6-9 числа), текущего 2022 года в г. Душанбе запланировано и ожидается проведение очередной, отложенной ранее второй Международной конференции высокого уровня по Международному десятилетию действий "Вода для устойчивого развития, 2018-2028 гг.". Тема конференции на русском языке звучит так: "Стимулирование действий и партнерства в области водных ресурсов на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях".



Кстати говоря, и первая Конференция в июне 2018 года была проведена в г. Душанбе. Тогда темой была: "Продвижение действий и политического диалога по воде в целях устойчивого развития". Тема ожидаемой второй Конференции была почти четыре года назад зафиксирована в заключительной Декларации первой Конференции.



Вторая Конференция, как и первая организовывается Правительством Республики Таджикистан в сотрудничестве и поддержке со стороны ООН и других международных партнеров.



Секретариат предстоящей Конференции на своем официальном веб-сайте в переводе с английского языка опубликовало 16-ти страничное Первое объявление, где вкратце сообщается о десятилетие действий по воде и Душанбинском водном процессе, излагаются цели Конференции и ожидаемые результаты, сформулированы вопросы для обсуждения в 9-ти тематических и 3-х интерактивных панелях (группах экспертов/специалистов), приводятся сведения об обсуждаемых сквозных вопросах и параллельных мероприятиях, сказано, что будет организованы выставка и полевые поездки. Таким образом, программа Конференции включает пленарное заседание, тематические и интерактивные панели, специальные форумы региональных и основных групп, параллельные мероприятия и др. Многие из вопросов, поднятых в Первом объявлении, будут естественно, обсуждаться в Конференции более детально.



Будучи заинтересованным специалистом по водным ресурсам и водному хозяйству внимательно и тщательно изучив текст Первого объявления нигде в тексте не обнаружил словосочетания "меры стимулирования". Ожидал, что на предстоящей Конференции широко будут обсуждаться, хотя и поздновато конечно, разработанные за прошедшие четыре года и применяемые меры стимулирования действий по вопросам воды в целях устойчивого ее использования и развития в целом. Ожидал узнать о существовании широкого ряда мер стимулирования. Однако, выясняется, что текст Первого объявления в этой части абсолютно не соответствует теме предстоящей второй Конференции. В тексте говорится об ускорении доступа к безопасным условиям водоснабжения, санитарии и гигиены; об усилении взаимосвязи воды, энергии и продовольствия; об усилении взаимосвязей водных ресурсов и климата и т.д. Почему?



Как инженер, задумался над этим вопросом. Тщательно изучив материалы и на английском языке, понял, стало яснее, и выявил: оказывается, проблема в неправильном переводе на русский язык всего лишь одного термина из заключительной Декларации Первой конференции проведенного в июне месяце 2018 года. Если писать упрошенно, то там, было решено, что темой второй Конференции по Десятилетию действий по водным ресурсам будет (в правильном переводе с английского) "Ускорение (развитие) действий по вопросам воды и партнерства на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях", а не "Стимулирование (побуждение) действий по вопросам воды…". Термин "catalyzing" не верно по смыслу переведен на русский язык как "стимулирование". На мой взгляд, перевод осуществлялся с ненадлежащей точностью и вниманием. Это ошибка четырехлетней давности механически перешла и в настоящие материалы предстоящей Конференции, что в итоге привела к несоответствию содержания к теме Конференции (на русском языке).



С другой стороны, действительно, и без того, без стимулирования, как уже более 5-ти лет мировое сообщество Резолюцию ГА ООН о Международном десятилетии действий "Вода для устойчивого развития, 2018-2028" рассматривает и применяет как документ к действию и реализовывает основные ее положения. Спустя пять лет после принятия Резолюции не стоит побуждать к действиям, а необходимо ускорять, расширять и развивать применяемые действия. Это логично.



Рекомендую устранить неточность с темой конференции на русском языке.



Полагаю, что у Секретариата конференции было и имеется слишком много времени, для того, чтобы удовлетворительно выполнить всю подготовительную работу.



инж. Сирожидинов Камолидин

г. Душанбе

10 апреля 2022 года