 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Новые кадры Казахстана. Неувядаемая Тамара Дуйсенова вновь министр соцзащиты
10:51 11.04.2022

Сегодня утром обнародован указ о назначении (возвращении) Тамары Дуйсеновой в плотно насиженное кресло Министра собеса. Она уже была там в 2013-18 гг. - никаких выдающихся заслуг и деяний не совершила. Нудно и скорбно докладывала о делах наших тяжких Кабмину. Будучи после этого секретарем правящего "Нур-Отана" совершенно потерялась и плохо соображала чего делать (да ничего и не делала - полтора года строгала баклушу). Ее единственное неоспоримое достоинство - неучастие в коррупционных скандалах. А в остальном - родовитая южанка из крепко связанного с Узбекистаном Сары-Агачского района, вроде как из местных почитаемых кожа (ходжей). Поднатыркалась в аппаратных играх, будучи зав. отделом писем Администрации Токаева умело справлялась с конвертами...

ДУЙСЕНОВА Тамара Босымбековна

[11.01.1965 - ..]
Родилась в в с/с Ленинский Сарыагашского района Южно-Казахстанской области. Казашка.

В 1987 году окончила Ташкентский институт народного хозяйства. По специальности – инженер-экономист.

Трудовую деятельность начала в 1988 году учителем в средней школе Сарыагашского района Южно-Казахстанской области. С 1988 по 1992 год работала научным сотрудником отдела сводных комплексов НИИ экономики и нормативов с ВЦ Госплана Узбекской ССР. С 1992 по 1997 год – старший экономист Сарыагашской райадминистрации, советник, заместитель, первый заместитель акима Сарыагашского района. С 1997 по 1999 год работала первым заместителем акима г. Шымкента, с 1999 по 2002 год – заместителем акима Южно-Казахстанской области. С сентября 2002 года работала вице-министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.
С 27 сентября 2006 - зам. акима Южно-Казахстанской области.

С 31 янв. 2008 - ответственный секретарь, вице-министр Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

С 10.06.2013 - врио Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

С 27.06.2013 - Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

С 6.08.2014 - Министр здравоохранения и социального обеспечения РК

С 25.01.2017 - 9 февр. 2018 - Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

С 22.02.2018 - 8.07.2019 - секретарь ЦК партии "Нур-Отан"

С 15.07.2019 - президент АО "Центр развития трудовых ресурсов (ЦРТР)" при Министерстве труда и социальной защиты РК

с 5 мая 2020 - помощник Президента - зав. Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан

С 11 апр. 2022 - министр труда и социальной защиты населения РК

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649663460


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