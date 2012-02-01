Нефтяную "Казмунайгаз" возглавил нефтяник Исказиев

11:09 11.04.2022

Досрочно прекращены полномочия достаточно авторитетного и весомого в своей области и отрасли Алика Айдарбаева в качестве председатель правления АО "НК "КазМунайГаз". Его сменил также весьма многоопытный профильный специалист - одно из немногих, за последнее время в РК, вполне логичных кадровых решения.



ИСКАЗИЕВ Курмангазы Орынгазиевич

Род. 11.05.1965. Отец - Исказиев Орынгазы (1934 г.р.), начальник геологического отдела ПО "Эмбанефть



Кандидат геолого-минералогических наук, тема диссертации: "Исследование влияния фильтрационной анизотропии на разработку неоднородных коллекторов нефти и газа" (2006)



Трудовую деятельность начал в 1985 году с производственного объединения "Эмбанефть". С 2004 года по 2008 год занимал должность заместителя директора, а затем директора департамента геологии и разработки РД КМГ. После этого занимал такие должности как исполнительный директор по добыче нефти и газа, управляющий директор по геологии, геофизике и резервуарам,

? - 02.2012 - главный геолог АО НК "КазМунайГаз".

С 13.02.2012 - зам. председателя правления по геологии и перспективным проектам АО НК "КазМунайГаз".

С янв. 2015 - генеральный директор АО "Эмбамунайгаз"

С 10.2015 по 2018 год – генеральный директор (председатель правления) АО "Эмбамунайгаз", генеральный директор (председатель правления) АО "Разведка и Добыча "КазМунайГаз".

С 2018 по 2020 год – заместитель председателя правления АО НК "КазМунайГаз" по разведке, добыче и нефтесервисам, заместитель председателя правления АО НК "КазМунайГаз" по геологии и разведке.

С 2020 года – генеральный директор (председатель правления) АО "Разведка и Добыча "КазМунайГаз".



С февраля 2022 года – заместитель председателя правления АО НК "КазМунайГаз по разведке и добыче.



с 11.04.2022 - председатель правления АО "НК "КазМунайГаз"