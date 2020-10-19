|15:06 Угасание Байдена похоже на советскую историю геронтократии, - Алексей Токарев
14:06 Генподряд на строительство школ в Бишкеке получила очередная афер-компания?
13:56 Силиконовая долина переходит под контроль руководителей индийского происхождения
13:37 ОАО "Кыргызалтын" возглавил старый, матерый нестяжатель Жарасул Абдураимов
13:28 В Узбекистане иностранцы теперь смогут покупать элитное жилье на этапе строительства
13:26 Экспедиция в будущее. Как Таджикистан догонял СССР, - Гафур Шерматов
13:23 Курултай – возврат в прошлое или попытка объединить элиту? - Замир Каражанов
12:57 США взрывают Пакистан, но у Имран Хана еще есть шанс..., - Г.Мирзаян
12:48 Заработок мигрантов в России сократился вдвое. Они уезжают с надеждой на возвращение
11:58 Как СССР в обход запретов добывал станки и трубы, - Р.Трунов
11:28 Все - с начала? В Китае зарегистрирован рекордный суточный показатель заражений коронавирусом
11:09 Нефтяную "Казмунайгаз" возглавил нефтяник Исказиев
10:51 Новые кадры Казахстана. Неувядаемая Тамара Дуйсенова вновь министр соцзащиты
10:46 Американцы пытаются расколоть арабское единство, - Константин Ольшанский
10:39 Новому Казахстану - новые акимы, - Д.Ашимбаев
10:31 В Москву за $200. Российская авиакомпания возобновила полеты из Таджикистана
09:43 Еще у двух КырПарламентариев (Исмаилова и Алимжанова) выявлены фальшивые вузовские дипломы
09:20 Пакистан выбирает нового премьера на фоне массовых протестов: Куреши или Шехбаз?
08:37 Ядерной бомбой в Пакистане распоряжаются генералы, а не правительство, - В.Скосырев
08:34 Зачем Европу готовят к голодному бунту, - Вадим Вихров
08:33 Свержение Имрана Хана. Мазохизм как политика, - Л.Савин
00:41 New York Times: назрела необходимость новых секс-правил для натуралов
00:38 Геополитические барышники. Появление "полюса справедливости" - наивные фантазии, - С.Кожемякин
00:37 Мировая финансовая война, - Financial Times
00:02 К чему надо быть готовой Центральной Азии, - полемика Малашенко с Князевым (обоюдное балабольство)
|20:29 Exit Poll: Ле Пен и Макрон набирают в первом туре выборов президента Франции равное число голосов
20:06 Лишь бы не работать... Хунвэйбины Токаева присматривают кресла в "Самрук-Казына"
20:04 Запад создает медицинский концлагерь, - Дмитрий Косырев
14:22 Предстоящая Душанбинская всеобщая международная конференция: стимулирование или все же ускорение действий по воде?
14:20 Новый штамм коронавируса ХЕ не опаснее "дельты", - "СП"
14:10 Как Веймарская республика последний раз выбирала президента (уроки истории)
13:57 История королевской ракушки. Как сувенирная лавка в Лондоне стала нефтяным гигантом Shell
11:43 РосРакеты достали в укр-Чугуеве переданный Словаками комплекс С-300
10:34 Европа, де-факто, объявила войну России. Старик Боррель оказался отважнее Байдена
10:20 Послом Кыргызстана в Ташкент обидно отправлен мелкий и никчемный чинушка Джаманбаев
10:18 От котла в "Азовстали" зависит судьба президентского кресла Франции, - О.Лебедева
07:48 Епрстово днище. Заметки о российском телевидении, - Валерий Панов
07:44 Миф об изоляции России. Запад в неудобном положении, - В.Малышев
07:36 "Орел приземлился". Умер Джон Хиггинс - британский автор триллеров и шпионских романов
07:21 Кадровая политика КырПреза Жапарова - это провал, - Н.Никитенко
07:15 Полковник ГАИ и экс-глава МЧС Киргизии Борбиев поехал генконсулом в Чикаго
00:38 Нейтралитет Китая в новом мрачном мире, - Юй Бинь
00:37 Стабильности больше не будет: что творится в экономике Казахстана
00:09 Китай и украинский кризис. Позиция Пекина пока не сформировалась окончательно, - А.Лукин
00:07 Кайракты - заброшенный город в казахской степи (видео)
|ОАО "Кыргызалтын" возглавил старый, матерый нестяжатель Жарасул Абдураимов
13:37 11.04.2022
ОАО "Кыргызалтын" возглавил Жарасул Абдураимов. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Назначение состоялось сегодня, распоряжением Фонда по управлению государственным имуществом по согласованию с главой кабинета министров.
Тут даже сказать нечего. Там клейма ставить некуда - нанотехнолог от развитого трайбализма. Футболер-золотопромышленник. Непременный и посильный участник всевозможных схем по осваиванию КырБюджета, уклонения от налогов и пр. последних 30 лет.
АБДУРАИМОВ Жарсул Осмоналиевич
/ /
[..1960 - ..]
родился в селе Гульча Ошской области. Кыргыз
Окончил Уральский политехнический институт имени Кирова в Екатеринбурге по специальности
"инженер-механик электронной техники".
С 1984 - 1996 гг. работал в корпорации Дастан. Пройдя путь от простого конструктора до президента корпорации.
1990 - 1995 гг. Главный спонсор ФК "АЛГА".
1999 г. Президент корпорации "Жанар".
2000 - 2007 гг. Генеральный директор ГАО "Кристал".
2007 - 2009 гг. Ректор института Нанотехнологии.
С 28 дек. 2010 - президент Ассоциации мини-футбола Кыргызстана.
С сентября 2013-го по апрель 2015 года - зам. директора по развитию местного снабжения, а также руководитель проекта "Развитие промышленности и создание рабочих мест в Иссык-Кульской области" ЗАО "Кумтор голд компани".
директор ОсОО Munai ExIm, представитель JONWAI Machinery Works Co., Ltd в Кыргызстане,
президент Федерации футзала КР,
начальник Управления технического регулирования в Министерстве экономического развития и торговли КР.
С мая по сентябрь 2019 года был советником министра экономики КР на общественных началах.
В ? - 10.2020 - эксперт по развитию промышленного сектора Кыргызстана в проекте Азиатского банка развития
"Присоединение к Евразийскому экономическому союзу - использование возможностей и устранение рисков".
с 19.10.2020 - 07.2021 - полномочный представитель правительства КР в Ошской области.
С июля 2021-го по январь 2022 года занимал должность заместителя министра экономики и торговли.
С 2022 - пред. правления ОАО "Кыргызиндустрия".
Председатель правления ОАО "Кыргызалтын" (с апр. 2022 -
Женат, отец двух дочерей и сына.