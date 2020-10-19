ОАО "Кыргызалтын" возглавил старый, матерый нестяжатель Жарасул Абдураимов

13:37 11.04.2022

ОАО "Кыргызалтын" возглавил Жарасул Абдураимов. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Назначение состоялось сегодня, распоряжением Фонда по управлению государственным имуществом по согласованию с главой кабинета министров.



Тут даже сказать нечего. Там клейма ставить некуда - нанотехнолог от развитого трайбализма. Футболер-золотопромышленник. Непременный и посильный участник всевозможных схем по осваиванию КырБюджета, уклонения от налогов и пр. последних 30 лет.



АБДУРАИМОВ Жарсул Осмоналиевич

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[..1960 - ..]

родился в селе Гульча Ошской области. Кыргыз



Окончил Уральский политехнический институт имени Кирова в Екатеринбурге по специальности

"инженер-механик электронной техники".



С 1984 - 1996 гг. работал в корпорации Дастан. Пройдя путь от простого конструктора до президента корпорации.

1990 - 1995 гг. Главный спонсор ФК "АЛГА".

1999 г. Президент корпорации "Жанар".

2000 - 2007 гг. Генеральный директор ГАО "Кристал".

2007 - 2009 гг. Ректор института Нанотехнологии.



С 28 дек. 2010 - президент Ассоциации мини-футбола Кыргызстана.



С сентября 2013-го по апрель 2015 года - зам. директора по развитию местного снабжения, а также руководитель проекта "Развитие промышленности и создание рабочих мест в Иссык-Кульской области" ЗАО "Кумтор голд компани".

директор ОсОО Munai ExIm, представитель JONWAI Machinery Works Co., Ltd в Кыргызстане,

президент Федерации футзала КР,

начальник Управления технического регулирования в Министерстве экономического развития и торговли КР.

С мая по сентябрь 2019 года был советником министра экономики КР на общественных началах.

В ? - 10.2020 - эксперт по развитию промышленного сектора Кыргызстана в проекте Азиатского банка развития

"Присоединение к Евразийскому экономическому союзу - использование возможностей и устранение рисков".

с 19.10.2020 - 07.2021 - полномочный представитель правительства КР в Ошской области.

С июля 2021-го по январь 2022 года занимал должность заместителя министра экономики и торговли.

С 2022 - пред. правления ОАО "Кыргызиндустрия".



Председатель правления ОАО "Кыргызалтын" (с апр. 2022 -



Женат, отец двух дочерей и сына.