Потомственный МИДовец Кадыралиев - новый глава Службы протокола Кырпреза Жапарова

00:03 12.04.2022

Вчера указом Президента С.Жапарова назначен новый глава Службы президентского протокола. Им стал -



КАДЫРАЛИЕВ Азамат Сатканбаевич



отец - Сактанбек Кадыралиев работал экспертом в управлении стран Азии МИД, советником посольства КР в Индии, начальником управления стран Востока МИД.



работал советником в посольстве КР во Франции, заведующим отделом визитов в департаменте государственного протокола МИД, директором департамента государственного протокола МИД. Он из семьи дипломата.



руководитель Службы протокола президента КР (с 11.04.2022 -