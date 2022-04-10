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|Потомственный МИДовец Кадыралиев - новый глава Службы протокола Кырпреза Жапарова
00:03 12.04.2022
Вчера указом Президента С.Жапарова назначен новый глава Службы президентского протокола. Им стал -
КАДЫРАЛИЕВ Азамат Сатканбаевич
отец - Сактанбек Кадыралиев работал экспертом в управлении стран Азии МИД, советником посольства КР в Индии, начальником управления стран Востока МИД.
работал советником в посольстве КР во Франции, заведующим отделом визитов в департаменте государственного протокола МИД, директором департамента государственного протокола МИД. Он из семьи дипломата.
руководитель Службы протокола президента КР (с 11.04.2022 -