Послом Кыргызстана в Таджикистан отправлен кадровый дипломат Эрлан Абдылдаев

15:06 12.04.2022

Сегодня указом Президента С.Жапарова назначен новый посол КР в Таджикистане. Им стал - Абдылдаев Эрлан Бекешович



Родился 21 июля 1966 в г. Алма-Ата. Кыргыз. Отец - Абдылдаев Бекеш - кинорежиссер, "Заслуженный деятель искусств Киргизской ССР".



Окончил в 1989 г. - МГИМО.

Специальность- международные отношения

Владеет китайским и английским языками.



1989-1989 - референт Управления соцстран Азии МИД СССР,

1989-1994 - атташе, третий секретарь Посольства СССР, Посольства РФ в КНР

1994-1997 - референт, консультант-эксперт международного отдела Администрация Президента Кыргызской Республики

1997-1998 Зам. директора МИД Кыргызской Республики, первый политотдел

1998-2001 - зам., 1-й зам. МИД Кыргызской Республики

2001-12.09.2005 - Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в КНР. Одновременно, посол в Монголии, Сингапуре и Таиланде.

С 2005 г. – эксперт Института общественной политики.

С 2007 г. – директор Института по освещению войны и мира в Кыргызстане.

В 6 сентября 2012 - 12 окт. 2018 - министр иностранных дел КР.



с 13.07.2020 - 3.02.2022 - посол КР в Германии

+ с 13.05.2021 - посол в Норвегии, Дании, Швеции и Польше по совместительству.



с 12 апр. 2022 - ЧиПП КР в Таджикистане



Награжден орденом "Манас" III степени, орденом Дружбы РФ (04.2017)