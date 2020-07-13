|Послом Кыргызстана в Таджикистан отправлен кадровый дипломат Эрлан Абдылдаев
15:06 12.04.2022
Сегодня указом Президента С.Жапарова назначен новый посол КР в Таджикистане. Им стал - Абдылдаев Эрлан Бекешович
Родился 21 июля 1966 в г. Алма-Ата. Кыргыз. Отец - Абдылдаев Бекеш - кинорежиссер, "Заслуженный деятель искусств Киргизской ССР".
Окончил в 1989 г. - МГИМО.
Специальность- международные отношения
Владеет китайским и английским языками.
1989-1989 - референт Управления соцстран Азии МИД СССР,
1989-1994 - атташе, третий секретарь Посольства СССР, Посольства РФ в КНР
1994-1997 - референт, консультант-эксперт международного отдела Администрация Президента Кыргызской Республики
1997-1998 Зам. директора МИД Кыргызской Республики, первый политотдел
1998-2001 - зам., 1-й зам. МИД Кыргызской Республики
2001-12.09.2005 - Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в КНР. Одновременно, посол в Монголии, Сингапуре и Таиланде.
С 2005 г. – эксперт Института общественной политики.
С 2007 г. – директор Института по освещению войны и мира в Кыргызстане.
В 6 сентября 2012 - 12 окт. 2018 - министр иностранных дел КР.
с 13.07.2020 - 3.02.2022 - посол КР в Германии
+ с 13.05.2021 - посол в Норвегии, Дании, Швеции и Польше по совместительству.
с 12 апр. 2022 - ЧиПП КР в Таджикистане
Награжден орденом "Манас" III степени, орденом Дружбы РФ (04.2017)