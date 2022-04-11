 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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За профнепригодность? Уволен глава Ситуационного центра КазСовбеза "руханист" Есин
21:37 12.04.2022

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Данияра Есина от должности заведующего ситуационным центром совета безопасности, сообщает пресс-служба Акорды.

Абсолютно невзрачное, ни о чем не думающее существо. Мелкий мырко-мрако-бес и грантоед. "Руханист"-теоретик. Утыр из утыров.

ЕСИН Данияр Нурашович
/ /
[..1981 - ..]
Родился в Карагандинской области. Казах

Окончил Академию финансовой полиции РК, Казахстанско-Российский Университет, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Трудовую деятельность начал в 1998 году. В различные годы работал в Управлении по инвестициям и развитию города Астаны: занимал должности заместителя руководителя, руководителя. В 2016-2018 годы - руководитель Управления по делам религий города Астаны. С марта 2018 года возглавлял Управление по делам общественного развития города Нур-Султана.

С июня 2019 - 26 июнь 2020 - вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан.

с 06.2020 - председатель правления Казахстанского института общественного развития "Рухани жангыру", имеющего организационно-правовую форму некоммерческого акционерного общества при Мин-ве информации и общественного развития

с марта 2021 - 12 апр. 2022 - заведующий Ситуационным центром Совета Безопасности Республики Казахстан,

президент общественного объединения "Федерация борьбы дзюдо"

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649788620


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