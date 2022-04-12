70 лет комсомольскому вожаку, текстильщику и пионеру сотовой связи Таджикистана Мамаджону Хамидову

13:32 13.04.2022

Хамидов Мамаджон

Khamidov Mahmadjon

( 14.04.1952 -)



70 лет комсомольскому вожаку, текстильщику и пионеру сотовой связи.

Сознательный человек стремится достигнуть максимума в жизни и тогда жизнь приобретает смысл. Считается лучший след на земле - это сделать что-то хорошее.

Хамидов Мамаджон относится к когорте людей, кто всю свою жизнь посвятил служению людям.

Воспитывал молодежь в духе патриотизма и любви к родине. В трудные для страны время привлек иностранные инвестиции в страну, для обновления производства до уровня мировых стандартов, работал над созданием на территории страны сотовой связи.



Хамидов Мамаджон родился 14.04.1952 в городе Худжанде в семье потомственных поставщиков зерна из Оренбурга в Среднюю Азию, его дед Хамид Оксакол – вагончи был знаменитым торговцем зерна и филантропом.

1959-1969 гг. - учился в средней школе № 6 им Абулькасима Рудаки г. Ленинабад.

1969 - 1974 гг. - поступил Таджикский политехнический институт и успешно закончил, получив диплом инженера механика.

1974 – 1977 гг. – работал инженером в автобазе Мин торга Таджикской ССР, секретарем комсомольской организации Ленинабадского автотреста.

1977-1979 гг. - инструктор Ленинабадского обкома комсомола Таджикской ССР.

1979-1980 гг. - заведующий сектором по кадрам Ленинабадского обкома комсомола.

1980-1981 гг. - заведующий отделом рабочей и сельской молодежи Ленинабадского обкома комсомола.

1981-1983 гг. - первый секретарь Ленинабадского горкома комсомола

1983-1984 гг. - слушатель Ташкентской Высшей партийной школы. Город Ташкент Узбекской ССР.

1984-1988 гг.- первый секретарь Ленинабадского обкома комсомола

1988-1991 гг. - секретарь Ленинабадского горкома партии КП Таджикистана.

1991-1996 гг. - заместитель председателя Ленинабадского горисполкома

1992 году Мамаджон Хамидов, который работал в горкоме и одновременно занимал должность заместителя председателя горисполкома, курирующего внешнеэкономические связи, стал налаживать отношения с соседними странами. Он много ездил, перенимал опыт передовых стран, был единственным представителем из Таджикистана, который принимал участие на инаугурации президента Джорджа Буша-старшего в 1989 году в США.

1994 году Мамаджон Хамидов решает заняться текстильным бизнесом. В Худжанде, на базе шелкомбината заработала первая иностранная компания "Кабоол Таджик Текстайлз" - совместный проект Таджикистана и Южной Кореи на 34 млн. долларов.

- Президент этой компании – господин Пак импонировал Хамидову , и именно он однажды предложил наладить в республике сотовую связь, -. Хамидов понимал, что важным звеном для иностранных партнеров являются коммуникации, без которых строить свой бизнес в стране было невозможно. "Кабоол Текстайлз" для переговоров с поставщиками ежемесячно платил за арендованную линию "Таджиктелекому" огромные деньги. Хамидов объяснил, что для создания сотовой компании нужна гарантийная поддержка в миллион долларов и господин Пак помог решить этот вопрос. Так, прошли первые переговоры с партнерами – американской компанией МСТ-корпорейшн, которая создала в Узбекистане сотовую компанию "Коском" и американцы намеревались открыть в Худжанде ее филиал

1996-1999 гг. - председатель комитета внешнеэкономических связей город Ленинабад.

1998 году Хамидов с МСТ подписывает меморандум о создании сотовой компании.

1999 году в Таджикистане под кодовым номером 436-01 была зарегистрирована первая сотовая компания стандарта GSM под названием "Сомонком", одним из основателей и учредителей которой был Мамаджон Хамидов.

1999-2008 гг. - генеральный директор сотовой компании "Сомонком"

2005 году он был во всемирном телекоммуникационном форуме в Тунисе в составе правительственной делегации. В этом форуме Таджикистан был приведен в качестве примера для многих стран, как государство где успешно развиваются информационные технологии.

2008-2009 гг. - председатель Совета директоров ЧСП "Сомонком"

2009 года - советник Президента компании TeliaSonera по Центральной Азии



Хамидов Мамаджон успешно совмещает бизнес с общественной деятельностью, он активно участвует в жизни области, во всей его кипучей деятельности ему помогает компетентность и жизненная опыт, широта интересов и высокие организаторские способности.



Поздравляя Хамидова Мамаджона в этот знаменательный день, желаем ему крепкого здоровья, счастья, благополучия, добрых дел на благо людей.



От имени комсомольцев и друзей.

Отправил Мухамедов С. Д..