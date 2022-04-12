В Астрахани 14/04 пройдет международный круглый стол "Будущее России - будущее Евразии: новые окна возможностей"

18:37 13.04.2022

Гуманитарные связи, образование и молодежную политику Евразии обсудят эксперты в Астрахани



14 и 15 апреля в Астрахани состоится международный круглый стол

"Будущее России – будущее Евразии: новые окна возможностей". Организаторами дискуссионной площадки выступают центр международных и общественно-политических исследований "Каспий-Евразия", Астраханский государственный университет, Астраханский государственный технический университет при поддержке Министерства внешних связей Астраханской области, агентства по делам молодежи Астраханской области.



Целью встречи станет обмен опытом и обсуждения новых направлений сотрудничества России и стран Евразии, а также выявление современных факторов культурно-гуманитарной интеграции и социокультурного взаимодействия между студентами стран СНГ. Кроме того в повестке обсуждение ключевых механизмов взаимодействия молодых людей в полиэтничной среде российского общества, а также анализ условий для обмена опытом и повышения компетенций лидеров мнений в землячествах иностранных студентов.



Участникам мероприятия предлагаются следующие вопросы для обсуждения:

1. Укрепление гуманитарных связей со странами Евразийского пространства как основной вектор развития экспорта российского образования.

2. Востребованность российского образования для успешной профессиональной реализации на территории стран Евразии.

3. Взаимопроникновение и взаимообогащение культур как основа диалога между Россией и Евразией.

4. Обучение на русском языке как залог успешной подготовки квалифицированного специалиста.



Спикерами международного круглого стола станут эксперты, ученые, представители науки, общественные деятели, активисты молодежных движений, журналисты, а также студенты астраханских вузов.



Круглый стол состоится по следующим адресам:

• 14 апреля 2022 г., 11.00-13.00 (время местное), Россия, г. Астрахань, ул. Татищева, 16.

• 15 апреля 2022., 13.00-14.20 (время местное) – Россия, г.Астрахани, ул.Татищева, 20А.



Заявки на участие в мероприятии принимаются по электронному адресу: caspian-eurasia@yandex.ru и по телефонам 89885981140, 89648878242



Центр "Каспий-Евразия"