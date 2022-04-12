Казахстан отменил ранее запланированный военный парад на 9 мая

19:57 13.04.2022

В Казахстане не будет проводиться военный парад по случаю Дня Победы. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на Минобороны республики.



В сообщении МО говорится, что в 2022 году проведение парада, который изначально должен был посвящаться Дню Победы и 30-летию образования вооруженных сил страны, не планируется.



При этом отмечается, что военно-патриотические мероприятия, а также чествования ветеранов Великой Отечественной войны будут проводиться.