Пресс-секретарем президента Казахстана назначен г-н Желдибай - британский иноагент из племени дулатов

11:13 14.04.2022

Распоряжением Президента К.Токаева сегодня утром назначен его новый пресс-секретарь. Им стал -



ЖЕЛДИБАЙ Руслан Султанович

[..1989 - ..]

Род. в Джамбульской обл. Казах



Окончил Казахский экономический университет им. Т.Рыскулова и The University of Warwick (Великобритания) по специальности проектное управление (MSc Programme and Project Management), Стипендиант программы "Болашақ".



Трудовую деятельность начал ведущим телепрограммы "Азамат" (Агенство "Хабар", телеканал "Ел-Арна").

С 2011 по 2012 годы – журналист, ведущий политического ток-шоу "Алаң", национальная телекорпорация "Қазақстан".

С 2012 по 2018 годы – руководитель отдела, главный продюсер АО "Телерадиокомпания "Южная столица".

С 2018 по 2019 годы – Руководитель Управления по информационной работе в интернет пространстве и социальных сетях Комитета информации Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан.

С февраля 2019 года – Руководитель Управления по информационной работе в интернет пространстве и социальных сетях Комитета информации Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

С июля 2019 - заместитель председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК



с 14 апр. 2022 - пресс-секретарь Президента РК