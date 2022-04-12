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|Пресс-секретарем президента Казахстана назначен г-н Желдибай - британский иноагент из племени дулатов
11:13 14.04.2022
Распоряжением Президента К.Токаева сегодня утром назначен его новый пресс-секретарь. Им стал -
ЖЕЛДИБАЙ Руслан Султанович
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[..1989 - ..]
Род. в Джамбульской обл. Казах
Окончил Казахский экономический университет им. Т.Рыскулова и The University of Warwick (Великобритания) по специальности проектное управление (MSc Programme and Project Management), Стипендиант программы "Болашақ".
Трудовую деятельность начал ведущим телепрограммы "Азамат" (Агенство "Хабар", телеканал "Ел-Арна").
С 2011 по 2012 годы – журналист, ведущий политического ток-шоу "Алаң", национальная телекорпорация "Қазақстан".
С 2012 по 2018 годы – руководитель отдела, главный продюсер АО "Телерадиокомпания "Южная столица".
С 2018 по 2019 годы – Руководитель Управления по информационной работе в интернет пространстве и социальных сетях Комитета информации Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан.
С февраля 2019 года – Руководитель Управления по информационной работе в интернет пространстве и социальных сетях Комитета информации Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.
С июля 2019 - заместитель председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК
с 14 апр. 2022 - пресс-секретарь Президента РК