Из КазСбербанка разбегаются казахи топ-менеджеры. Ссыкотно, однако...

18:46 15.04.2022

Из состава Правления СберБанка Казахстан вышел Ернар Нарымжанович Накисбеков, проработавший в фининституте два года. Он занимал пост Заместителя Председателя Правления и отвечал за развитие розничного бизнеса в Банке.



Как сообщается, Е.Н. Накисбеков оставил свой пост по личным причинам.



За годы работы в Банке он проявил себя как сильный лидер и внес существенный вклад в его развитие.



Под его руководством команда Банка успешно реализовала ряд важных и больших проектов, таких как развитие мобильного приложения Sber KZ, запуск трансграничных переводов и вывод банковских сервисов в онлайн.



За эти 2 года Банк стал лидером в авто- и ипотечном кредитовании, ссудный портфель розничного бизнеса вырос в 2 раза.



"Ернар Нарымжанович смог сплотить и зажечь команду на достижение очень амбициозных целей. И самое важное – эти цели были достигнуты. От лица всей команды выражаю ему благодарность за проделанный труд и желаю успехов в дальнейшем пути!", - отметил Председатель Правления ДБ АО "Сбербанк" Ельдар Тенизбаев.



Ернар Накисбеков занимал руководящие позиции в ряде международных финансовых и телекоммуникационных компаний, таких как Kcell Казахстан, Tcell Таджикистан, был генеральным директором в Beeline Кыргызстан и Digicel Pacific Папуа-Новая Гвинея. Начал свою трудовою деятельность в HSBC Банк Казахстан.



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СберБанк Қазақстан Басқарма құрамынан Нәкісбеков Ернар Нарымжанұлы шықты, ол қаржы институтында екі жыл қызмет етті. Басқарма Төрағасының Орынбасары лауазымын атқарды, Банктегі бөлшек бизнесті дамытуға жауап берді. Белгілі болғандай, Нәкісбеков Е.Н. өз лауазымын жеке себептермен босатты.



Банкте қызмет еткен жылдары өзін мықты көшбасы ретінде танытты әрі банктің дамуына елеулі үлес қосты. Оның басшылығымен Банк командасы Sber KZ мобильді қосымшасын дамыту, трансшекаралық ақша аударымдарын іске қосу және банк сервистерін онлайн форматқа көшіру сияқты бірқатар маңызды және ірі жобаларды сәтті жүзеге асырды. Осы 2 жылда Банк авто және ипотекалық несиелеу бойынша көшбасшы атанды, бөлшек бизнестің несие портфелі 2 есеге артты.



"Ернар Нарымжанұлы ауқымды мақсаттарға жету жолында команданы бір кісідей жұмылдырып, жігерлендіре білді. Және ең маңыздысы, көздеген мақсатқа қол жеткізілді. Барша команданың атынан атқарған қызметі үшін алғыс білдіремін, өмір жолында сәттілік серігі болсын!", - деді "Сбербанк" АҚ ЕБ Басқарма Төрағасы Елдар Теңізбаев.



Ернар Нәкісбеков бірқатар халықаралық қаржылық және Kcell Қазақстан, Tcell Тәжікстан сияқты телекоммуникациялық компанияларда басшылық лауазымында қызметті етті, Beeline Қырғызстан және Digicel Pacific Папуа-Жаңа Гвинея бас директоры қызметін атқарды. Өзінің еңбек жолын HSBC Банк Қазақстанда бастады.



Пресс-служба ДБ АО "Сбербанк Казахстан"



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НАКИСБЕКОВ Ернар Нарымжанович

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В 2004 году получил степень бакалавра по специальности "Управление финансами", окончив Казахстанский государственный университет. В 2013 году прошел бизнес-обучение для топ-менеджеров в Лондонской школе бизнеса.



Свою карьеру в сфере управления финансами Ернар начал в 2004 году в банке HSBC в Казахстане, с 2005 по 2007 год работал аудитором в "KPMG-аудит Казахстан". В 2007-м присоединился к команде Kcell – оператора сотовой связи в Казахстане, который входит в состав скандинавского телекоммуникационного холдинга TeliaSonera, в должности руководителя по операционному учету. В 2009 году Ернар Накисбеков стал самым молодым главным бухгалтером из представителей 20 крупнейших компаний страны. В 2012-м Ернар возглавил финансовую функцию в операторе связи Tcell в Таджикистане, став самым молодым финансовым директором холдинга TeliaSonera. При его непосредственном участии было проведено успешное слияние двух бизнес-единиц компании в Таджикистане, а также запущена первая сеть LTE в стране.

В 2015 году исполнял обязанности генерального директора оператора сотовой связи Tcell.



С сент. 2015 - гендиректор Beeline-Кыргызстан (TM "Beeline" в Кыргызстане).



В 1.06.2000 - 15 апр. 2022 - заместитель председателя правления ДБ АО "Сбербанк" (Казахстан) /уволился "по личным причинам"/



Увлекается футболом, шахматами и сноубордом.