Первым замом Генпрокурора Казахстана назначен Тимур Ташимбаев

00:01 16.04.2022

ТАШИМБАЕВ Тимур Газизбекович

/ /

[25.09.1965 - ..]

Род. в г. Алма-Ата. Казах.



окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова по специальности "правоведение".



Трудовую деятельность начал стажером следователя прокуратуры Фрунзенского района города Алматы. Работал следователем прокуратуры, помощником прокурора Фрунзенского района города Алматы, а также помощником, старшим помощником, заместителем прокурора Илийского района Алматинской области. В разные годы занимал различные должности в Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, а также был прокурором Турксибского и Бостандыкского районов города Алматы, заместителем прокурора города Астаны. С 2007-го по 2012 год работал заместителем заведующего отделом по вопросам правоохранительной и судебной системы Администрации Президента РК. В 2012-2017 - начальник Департамента по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности Генеральной прокуратуры РК.

В 4.01-02.2017 - врио прокурора Северо-Казахстанской обл.

С 17.02.2017 - 10.02.2020 - прокурор Акмолинской области

с 10.02.2020 - 15.04.2022 - заместитель Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан;



с 15.04.2022 - 1-й зам. Генерального прокурора РК