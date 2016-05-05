 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Генерал Лут Альчекенов возглавил Национальный университета обороны Казахстана; Дархан Ахмедиев - зам. МО
09:38 17.04.2022

сообщает пресс-служба Акорды:

"Альчекенов Лут Сапуович назначен начальником Национального университета обороны имени Первого президента Республики Казахстан – Елбасы"

АЛЬЧЕКЕНОВ Лут Сапуович

В 05.2011 - 19.04.2018 - командующий Ракетными войсками и артиллерией Вооруженных Сил Республики Казахстан – заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками по огневому поражению.

начальник штаба - заместитель начальника Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан-Елбасы (с 2018 -

нач-к Национального университета обороны Казахстана имени Первого Президента Республики Казахстан-Елбасы (с 15.05.2022 -

генерал-майор (5.05.2016)

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"Ахмедиев Дархан Мейрамулы назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан", - говорится в сообщении во вторник.

Ахмедиев в ноябре 2020 года был назначен директором департамента развития информационных и информационно-коммуникационных технологий министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, до этого в том же году возглавлял департамента развития ІТ того же ведомства, а еще раньше – с 2019 года был заместителем директора департамента развития электронной промышленности МЦРИАП.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
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