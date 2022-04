П.Густерин: Александр Бевин - американский военный писатель, получивший признание в России

12:13 17.04.2022

П.В. Густерин



Александр Бевин - американский военный писатель, получивший признание в России



Каждая в свое время в моих руках оказались две книги вдумчивого американского военного историка Александра Бевина, вышедшие в свет на русском языке: "10 фатальных ошибок Гитлера" и "Как выигрываются войны". Позднее я нашел русскоязычные переиздания этих же книг. Ни в одном издании не было никакой информации об авторе или его фотографии. Здесь я постараюсь восполнить этот пробел уважаемых российских книгоиздателей.



Александр Рэй Бевин родился 17 февраля 1929 года в американском городе Гастония (штат Северная Каролина).



В 1949 году Александр окончил высший военный колледж "Цитадель" в городе Чарлстон (штат Южная Каролина), и в 1954 году - Северозападный университет городе Эванстон (штат Иллинойс).



Во время Корейской войны будущий историк служил офицером на флоте. На его книгу "Korea: The First War We Lost" ("Корея: Первая война, которую мы проиграли") большое влияние оказал его собственный опыт.



Позднее благодаря своему военному опыту Бевин работал консультантом и советником в нескольких компаниях, а также, будучи историком, в университетах штата Вирджиния в городах Шарлоттсвилле и Фармвилле.



Став автором в весьма зрелом возрасте, а упомянутая выше книга о Корейской войне, изданная в 1986 году, стала его первой книгой, Бевин отличается редкой плодовитостью: его 14 книг, вышедшие в свет в течение 28 лет, издаются и переиздаются на разных языках мира.



Кроме исследования хода Второй мировой войны, автор в своем творчестве уделяет значительное внимание истории Гражданской войны в США, а также переосмысливает философию и теорию войны с древности до современности.