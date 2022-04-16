Арестованы: директор ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" Марат Принбеков и ТОО "AlanParking" – Мухтар Базарбаев

08:24 18.04.2022

В Алматы арестован директор ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" Марат Принбеков. Он взят под стражу сроком на два месяца, передает Zakon.kz.

Постановлением следственного суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено.



В отношении Принбекова судом санкционирована ранее избранная мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, то есть до 15 июня 2022 года.

Пресс-служба Алматинского горсуда.



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В Алматы арестован генеральный директор ТОО "AlanParking" Мухтар Базарбаев. Об этом сообщили в Алматинском городском суде, передает Zakon.kz.

Постановлением следственного суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено.



Постановлено санкционировать содержание под стражей сроком на два месяца.

Пресс-служба Алматинского горсуда

При этом в суде не уточнили, в чем подозревается Мухтар Базарбаев.



ТОО "AlanParking" – оператор платных парковок площадочного типа, осуществляющий свою деятельность на земельных участках АО "СПК Алматы". Является обслуживающей компанией, которая призвана обеспечивать работоспособность системы платных площадочных парковок.



21 декабря ТОО "RR2" выкупило 30% доли ТОО "AlanParking" – оператора площадочных платных парковок в Алматы (ранее принадлежала государству – АО "Социально-предпринимательская корпорация "Алматы"). Продажа госдоли на торгах была реализована в рамках второй волны приватизации – официальной государственной программы.