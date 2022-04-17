Умер торгпред России в Бишкеке Валерий Латыпов

20:28 18.04.2022

В понедельник на 65-м году жизни скончался торговый представитель РФ в Киргизии Валерий Латыпов. Об этом в своем Telegram-канале информирует российское посольство в республике



"С прискорбием сообщаем, что 18 апреля 2022 года после продолжительной болезни на 65-м году жизни скончался торговый представитель Российской Федерации в Киргизской Республике Валерий Сагитович Латыпов", - говорится в сообщении.



Российское посольство отметило, что Латыпов на протяжении шести лет активно участвовал в развитии торгово-экономических отношений стран. Также российский дипломат оказывал содействие в наполнении интеграционных связей между Россией и Кыргызстаном.



Прощание с Латыповым пройдет в Бишкеке в среду, 20 апреля.