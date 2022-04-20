В КазШколах и вузах сворачивают преподавание "науки", придуманной Сарой Назарбаевой. Ввиду очевидности дури

10:50 20.04.2022

Касательно предмета "Самопознание" в школах

Ранее в МОН РК сообщали о том, что данный предмет будет переведен из обязательного в разряд факультативных со следующего учебного года. То есть уроки будут проводиться по выбору школьников и только в одном классе, а не с 1 по 11 класс, как это было раньше

20.04.2022 / политика и общество



МОН РК, 19 апреля



Ранее в МОН РК сообщали о том, что данный предмет будет переведен из обязательного в разряд факультативных со следующего учебного года. То есть уроки будут проводиться по выбору школьников и только в одном классе, а не с 1 по 11 класс, как это было раньше.

Напомним, что с 2000 года было начато постепенное внедрение учебного предмета "Самопознание" в организациях образования.

В настоящее время Министерство образования и науки проводит работу по пересмотру типовых учебных планов и программ по всем уровням. Их содержание пересматривается с учетом современных тенденций и в целях снижения учебной нагрузки школьников.

В связи с этим в министерство поступают вопросы со стороны педагогов, которые преподают предмет "Самопознание" и переживают в настоящее время за свою педагогическую нагрузку.

Хотим отметить, что педагоги смогут продолжить работу в рамках своей основной квалификации, а именно в качестве социальных педагогов.

При этом для студентов, обучающихся по специальности "Социальная педагогика и самопознание" и желающих перевестись на другие направления, будут созданы условия для перевода на другие образовательные программы во время каникул. Это уже предусмотрено в нормативных документах. Вузами будет проделана соответствующая работа по переводу студентов и перезачету их кредитов.

Отметим, что выпускники программы "Социальная педагогика и самопознание" могут работать по своему основному направлению.