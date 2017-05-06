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Задержан экс-командующий Южным Регкомандованием КазАрмии генерал Каракулов
18:09 20.04.2022

Как стало известно из достоверных источников в г. Тараз задержан и срочно этпапирован для следственных действий в Нур-Султан месяц назад отстраненный от командования Южным региональным командованием генерал Каракулов.

Что, конкретно, инкриминируют генералу пока не ясно. Возможно, он станет одним из обвиняемых в крупных хищениях военного имущества со складов округа, с целью сокрытия которых 26 августа 2021 года на складе боеприпасов близ Тараза произошли взрывы. Погибли тогда 17 человек. Не исключено, что генерала привлекут по совсем другому делу - о государственной измене в связи с январскими событиями, потому как несмотря на многочисленные приказы и директивы Центра командование округа не предприняло должных мер к подавлению протестов и беспорядков в г. Тараз.

КАРАКУЛОВ Кайдар Самигулович
/ /
[09.06.1974 - ..]
Род. в пос. Рабочий Бугурусланского района Оренбургской обл. РСФСР; казах

Окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище (1995); Национальный Университет обороны Республики Казахстан (2005); Курсы Военной академии Генерального штаба Российской Федерации (2012)

Командир танкового взвода, командир мотострелковой роты, заместитель командира мотострелкового батальона, командир отдельного батальона, заместитель командира бригады, командир бригады, заместитель командующего войсками регионального командования "Юг" по боевой подготовке;
Первый заместитель - начальника штаба Управления командующего войсками регионального командования "Восток";
Первый заместитель - начальника штаба Управления командующего войсками регионального командования "Юг";
В 15.11.2016 - 18.04.2018 - командующий войсками регионального командования "Астана" МО РК.
С 18.04.2018 - 5 мая 2019 - командующий Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных Сил Республики Казахстан;
с 5 мая 2019 - 15.03.2022 - командующий войсками регионального командования "Юг",

Генерал-майор (06.05.2017)

Женат. Трое детей

Источник - ЦентрАзия
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