Экс-замМИД Сыздыков отправлен постпредом Казахстана в ОДКБ

11:03 21.04.2022

Марат Сыздыков освобожден от должности вице-министра иностранных дел и назначен постоянным представителем Казахстана в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает пресс-служба Акорды.



"Сыздыков Марат Зеникенович назначен постоянным представителем Республики Казахстан при Организации Договора о коллективной безопасности, он освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан", - говорится в сообщении в четверг.



Сыздыков занимал пост вице-министра с марта 2019 года, до этого с 2014 года он был советником-посланником посольства Казахстана в России, а еще раньше – с 2010 года был заместителем заведующего Центром внешней политики администрации президента.



"Иманалиев Жаныбек Абдулакимович освобожден от должности полномочного представителя Республики Казахстан в постоянном совете при Организации Договора о коллективной безопасности", - сообщили также в Акорде.