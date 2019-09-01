Арман Исетов назначен послом Казахстана в Таиланде

12:07 21.04.2022

Сегодня, распоряжениями президента К.Токаева сменен диппредставитель Казахстана в Королевстве Тайланд. Вместо Раушан Есбулатовой в Багкок поедет Арман Исетов



ИСЕТОВ Арман Аскарович

[17.12.1975 - ..]

Род. в Костанайской области. Казах.



Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби.



Свою дипломатическую деятельность начал в 1998 году в качестве референта Договорно-правового управления МИД РК, где дослужился до заместителя директора Международно-правового департамента. В 2004 году был направлен в долгосрочную заграничную командировку в постоянное представительство РК при ООН в Нью-Йорке. С 2012 по 2018 годы занимал должность директора Международно-правового департамента МИД РК.

Первый заместитель Постоянного представителя РК при ООН (2018-04.2022)



Чрезвычайный и полномочный посол РК в Таиланде (21.04.2022 -



Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника IІ класса.



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ЕСБУЛАТОВА Раушан Какимсеитовна

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[06.04.1968 - ..]

казашка



окончила Каз. Институт народного хозяйства, Алма-Ата (1988); Институт Менеджмента и туризма, Симмеринг, Австрия (1995)



Работала на различных должностях в центральном аппарате МИД, в посольстве РК в Бельгии (1998-2001);

Первый, второй секретарь Постоянного представительства Республики Казахстан при ООН в Нью Йорке (2001-2005);

Советник Посольства Республики Казахстан в США (2005-2006);

Советник Постоянного представительства Республики Казахстан при ООН в Нью Йорке (2006-2009);

Генеральный консул Республики Казахстан в Нью Йорке (2009-2017);



В 07.2017 - 21.04.2022 - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Таиланд.

+ одновременно, ЧиПП РК в Мьянме (09.2019-04.2022)

+ Постоянный представитель Республики Казахстан при Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого Океана (ЭКСАТО) в Бангкоке (с 07.2017-04.2022),



Замужем. Сын.