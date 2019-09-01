 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Арман Исетов назначен послом Казахстана в Таиланде
12:07 21.04.2022

Сегодня, распоряжениями президента К.Токаева сменен диппредставитель Казахстана в Королевстве Тайланд. Вместо Раушан Есбулатовой в Багкок поедет Арман Исетов

ИСЕТОВ Арман Аскарович
[17.12.1975 - ..]
Род. в Костанайской области. Казах.

Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби.

Свою дипломатическую деятельность начал в 1998 году в качестве референта Договорно-правового управления МИД РК, где дослужился до заместителя директора Международно-правового департамента. В 2004 году был направлен в долгосрочную заграничную командировку в постоянное представительство РК при ООН в Нью-Йорке. С 2012 по 2018 годы занимал должность директора Международно-правового департамента МИД РК.
Первый заместитель Постоянного представителя РК при ООН (2018-04.2022)

Чрезвычайный и полномочный посол РК в Таиланде (21.04.2022 -

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника IІ класса.

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ЕСБУЛАТОВА Раушан Какимсеитовна
/ /
[06.04.1968 - ..]
казашка

окончила Каз. Институт народного хозяйства, Алма-Ата (1988); Институт Менеджмента и туризма, Симмеринг, Австрия (1995)

Работала на различных должностях в центральном аппарате МИД, в посольстве РК в Бельгии (1998-2001);
Первый, второй секретарь Постоянного представительства Республики Казахстан при ООН в Нью Йорке (2001-2005);
Советник Посольства Республики Казахстан в США (2005-2006);
Советник Постоянного представительства Республики Казахстан при ООН в Нью Йорке (2006-2009);
Генеральный консул Республики Казахстан в Нью Йорке (2009-2017);

В 07.2017 - 21.04.2022 - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Таиланд.
+ одновременно, ЧиПП РК в Мьянме (09.2019-04.2022)
+ Постоянный представитель Республики Казахстан при Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого Океана (ЭКСАТО) в Бангкоке (с 07.2017-04.2022),

Замужем. Сын.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1650532020


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