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|Очередной блатной болашаковец Конуспаев (никогда не работавший послом) дослужился до замМИДа Казахстана
00:15 22.04.2022
21 апреля 2022 года распоряжением Президента К.Токаева назначен новый заместитель Министра иностранных дел РК.
КОНУСПАЕВ Ермухамбет Болатпекович
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[08.10.1976 - ..]
Род. в г. Алма-Ата. Казах
окончил факультет международных отношений Казахского национального университета имени Аль-Фараби, Алматы (1998); В 2000 г. окончил по "Болашаку" Рейнско-Вестфальский Технический Университет, г.Ахен, ФРГ Получил специальность "Специалист по международным отношениям, страновед со знанием двух иностранных языков; Магистр Европейских исследований (M.E.S.).
Является выпускником международной образовательной стипендии президента Республики Казахстан "Болашак".
Свою дипломатическую карьеру начал в МИДе в 2001 году с должности атташе Департамента двустороннего сотрудничества. В 2002 году был направлен в посольство РК в Германии в качестве атташе.
С 2003 по 2007 год занимал должность атташе, третьего и второго секретаря в посольстве Казахстана в Австрии. В 2008 году перешел на работу в Комитет по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК, в качестве старшего консультанта.
С 2008 по 2014 год работал первым секретарем и советником посольства РК в Германии.
В ноябре 2014 года был назначен заместителем директора Департамента внешнеэкономической политики МИДа.
С августа по октябрь 2017 года был временно исполняющим обязанности директора Департамента Евразийской интеграции МИДа.
В 2017-04.2022 - генконсул РК в г. Франкфурт-на-Майне, ФРГ.
с 21.04.2022 - заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан.