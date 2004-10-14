У Киргизии новый министр иностранных дел - Жээнбек Кулубаев из племени "бугу"

20:59 22.04.2022

Сегодня, достаточно неожиданно в отставку был отправлен в общем-то вполне приличный и компетентный, в отличие от большинства своих коллег, глава МИД КР Руслан Казакбаев



Его сменил пользующийся полным доверием президента С.Жапарова его иссык-кульский сородич по племени бугу - КУЛУБАЕВ Жээнбек Молдоканович



Родился 5.04.1963 г. в с. Чырпыкты Иссык-Кульского района. Кыргыз.



Окончил Московский военный институт, дипломатический институт МИД КНР, востоковед. Владеет китайским и английским языками.



В 1992 -96 - 2-й секретарь, 1-й секретарь, советник МИД КР.

В 1996-98 - начальник управления МИД КР

В 1998-2001 - советник Посольства КР в КНР

В 2001- марте 2003 - начальник управления стран Востока МИД КР

В марте 2003-марте 2004 - заместитель министра иностранных дел КР.

В марте 2004 - 2007 - заместитель Исполнительного Секретаря Шанхайской Организации Сотрудничества.

С 29 декабря 2007 - июнь 2009 - чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Малайзии.



С июня 2009 - чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Китае.

+ с марта 2010 - посол КР в Монголии и Республике Сингапур по совместительству.



С 10.10.2018 - 07.2021 - ЧиПП КР в Казахстане.



В 08.2021-04.2022 - отделом внешней политики Администрации президента КР



с 22 апр. 2022 - и.о. МИД КР



Чрезвычайный и Полномочный Посланник Кыргызской Республики (28.08.2003).

Чрезвычайный и Полномочный Посол КР (14.10.2004).



Женат. Имеет двоих детей.