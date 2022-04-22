КазСенатором от Алматинской области доизбран матерый парт-аппаратчик г-н Жоргенбаев

12:53 23.04.2022

22 апреля 2022 года прошли довыборы Сенатора Алматинской области /вместо выбывшего/. По обнародованным ЦИК данным победил г-н Жоргенбаев, набравший 294 голоса (84,97%), тогда как его соперник – Гульмира Ахметова набрала лишь 47 (13,58%).



ЖОРГЕНБАЕВ Жанболат Акебаевич

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[26.10.1960 - ..]

Род. в с. Каркара Кегенского района Алма-Атинской обл. Казах.



Окончил КазПТИ им. В.И. Ленина (1987), специальность "Инженер машиностроитель"; Всесоюзный Институт руководящих работников ГосАгроПром (1987); Государственный университет им Д.А. Кунаева (1997). специальность "Правоведение"



Служба в Советской Армии (1978-1980)

Рабочий совхоза Каркара (1992);

Инженер, теплотехник, бригадир по выращиванию сельскохозяйственных культур, старший инженер Алматинского откормочного совхоза Талгарского района (1992-1993);

Заместитель директора МГП "Дулат" (1992-1993);

Заместитель председателя Кировского сельского совета, Аким Кировского сельского округа Талгарского района (1993-1997);

Заместитель Акима Талдыкорганского района Алматинской области (1997-1999);

Первый заместитель Акима города Капшагай (1999-2001);

Заместитель Акима Карасайского района Алматинской области (2001-2003);

Заместитель Акима города Каскелен Карасайского района Алматинской области (2003);

Руководитель проекта ТОО Консорциум "Идиль-Аксу" (2003-2005);

Вице-Президент АО "АКСУ" (2005-2006);

Председатель Совета директоров АО "АКСУ" (2006-2009);

Советник, учредитель, Генеральный директор ТОО "Карасай Курылыс" (2009)



Первый заместитель председателя Алматинского областного филиала партии "Nur Otan" (12.2019-01.2021)



Секретарь маслихата Алматинской области (с 01.2021-04.2022).



с 23.04.2022 - депутат Сената Мажилиса РК от Алматинской обл.



награды: орден "Құрмет"; Юбилейные медали: "10 лет Независимости Республики Казахстана", "20 лет Независимости Республики Казахстан", "20 лет Конституции Республики Казахстан";



· Почетный гражданин Талгарского, Карасайского и Райымбекского районов, "Почетный строитель Республики Казахстан"



женат. 4 детей