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|Exit poll: Макрон набирает до 58% во втором туре выборов во Франции
21:42 24.04.2022
Нынешний лидер Франции Эммануэль Макрон набирает до 58% голосов, согласно промежуточному итогу голосования во втором туре выборов президента страны. Об этом информирует телеканал RTBF.
При этом бельгийский телеканал ссылается на Exit poll двух институтов изучения общественного мнения. Данные актуальны на 17.00 по местному времени (18.00 – по московскому). Согласно им, Макрон набирает от 55 до 58%.
Лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен, согласно промежуточным результатам, заручилась поддержкой 42-45%. RTBF уточняет, что эти цифры в дальнейшем могут меняться.