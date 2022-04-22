Министр обороны Афганистана заявил, что не потерпит "вторжений"

01:08 25.04.2022

КАБУЛ (Рейтер), 24 апреля 2022 г. - Исполняющий обязанности министра обороны Афганистана заявил в воскресенье, что администрация талибов (запрещен в РФ) не потерпит "вторжений" со стороны своих соседей после протеста против авиаударов, которые, по ее словам, наносил соседний Пакистан.



Комментарии прозвучали после того, как администрация талибов обвинила Пакистан в авиаударах, в результате которых, по официальным данным, погибли десятки людей в провинциях Кунар и Хост.



Пакистан, который не подтвердил свою причастность к авиаударам внутри границ Афганистана, назвал эти две страны "братскими странами".



"Мы сталкиваемся с проблемами и вызовами как со стороны мира, так и со стороны наших соседей, ярким примером является их вторжение на нашу территорию в Кунаре", - заявил исполняющий обязанности министра обороны Афганистана мулла Мохаммад Якуб на церемонии в Кабуле, посвященной годовщине гибели своего отца, основателя талибов муллы Мохаммада Омара.



"Мы не можем терпеть вторжение. Мы терпели это нападение. Мы терпели это из-за национальных интересов, в следующий раз мы можем этого не допустить", - сказал он.



Представитель министерства иностранных дел Пакистана сказал, когда его попросили прокомментировать комментарии Якуба, что Пакистан надеется на долгосрочное взаимодействие с Афганистаном для обеспечения мира.



"Пакистан и Афганистан - братские страны. Правительства и народы обеих стран рассматривают терроризм как серьезную угрозу и долгое время страдали от этого бедствия… поэтому важно, чтобы наши две страны конструктивно взаимодействовали через соответствующие институциональные каналы сотрудничества в противодействии трансграничному терроризму и противодействию террористическим группировкам на их территории", - сказал представитель.



На прошлой неделе министерство иностранных дел администрации талибов вызвало посла Пакистана, чтобы выразить протест против ударов. Местные власти заявили, что в результате ударов пакистанских военных вертолетов погибли 36 человек.



Глава агентства ООН по делам детей в Афганистане сообщил, что 16 апреля в Хосте и Кунаре в результате авиаударов погибли 20 детей.



С тех пор, как талибы захватили Афганистан в августе, вдоль 2600-километровой (1615-мильной) границы с Пакистаном, нарисованные британскими колониальными правителями и оспариваемые Кабулом, произошли многочисленные столкновения.



Разочарованные продолжающимися нападениями боевиков, пакистанские военные в последние месяцы активизировали операции вдоль афганской границы.



Перевод Гугл