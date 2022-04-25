|Очередной "киндер"-южанин Зикрулло Махамат уулу возглавил фонд "Ыйман" при Администрации президента Киргизии
12:17 26.04.2022
Как объявлено только сегодня еще 12 апреля с.г. прошло назначение
Зикрулло Махамат уулу главой Фонда развития духовной культуры "Ыйман", созданного в 2014 году при Аппарате президента КР.
Зикрулло Махамат уулу родился 29 июня 1994 года в городе Кызыл-Кыя Баткенской области.
В 2018 году окончил Университет Гази факультета экономики и административных наук по специальности "международные отношения".
В 2014-2017 годы являлся координатором стран Азии, Европы IYFO (International Youth Forum - Международный Молодежный Форум), а также координатором ESAM Economic and Research Center (г. Анкара).
С 2015 года - член совета директоров, координатор стран Азии (Ankara) WIHU (World Islamic Health Union).
Женат, отец двоих детей.
Свободно владеет арабским, русским, английским, турецкими языками.