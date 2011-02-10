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Уволен рекордсмен по пребыванию в должности Кыргызстана - Кубаныч Таабалдиев 11 лет рулил Нацинформагентством "Кабар"
22:31 26.04.2022

Новым директором ИА "Кабар", сегодняшним распорежением Президента КР С.Жапарова назначен, мало кому и чем известный журналист Медербек Шерметалиев

ТААБАЛДИЕВ Кубанычбек Абдименович
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[18.11.1956 - ..]
Родился в г.Каракол, Иссык-Кульская область

Образование: Новосибирский госуниверситет, 1979 г., аспирантура Московского госуниверситета, 1993 г., Университет Бредли, штат Иллинойс, США, 1994-95 г. Кандидат физико-математических наук.

Трудовой путь: С 1979 по 1985 гг. - научный сотрудник Фрунзенского политехнического института.
С 1987 по 1989 гг. - научный сотрудник, преподаватель физики Фрунзенского политехнического института.
С 1989 по 1992 гг. - региональный обозреватель "Независимой газеты" (г. Москва).
С 1992 по 1994 гг. - и.о. заведующего лабораторией Института физики Национальной академии наук.
В 1994 г. - заведующий отделом газеты "Кутбилим".
С 1996 по 1998 гг. - продюсер кыргызской редакции радио ВВС (г. Лондон)
В 1998-марте 2006 - директор Кыргызского Национального информационного агентства "Кабар" - КНИА "Кабар".

С 30.12.2010 - 10.02.2011 - зав. отделом информационной политики Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

С 10.02.2011 - 26.04.2022 - директор Кыргызского национального информационного агентства "Кабар"

Награды: Награжден Почетной грамотой Правительства Кыргызской Республики, Почетной грамотой Союза журналистов Российской Федерации,
медалями "Ош-3000", "10 лет независимости Кыргызстана".

Семейное положение: Жена Эльмира Молдогазиева. Имеет дочь Мээрим и сына Медера.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1651001460


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