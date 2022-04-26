Странный человечек с нелепой биографией отныне рулит Кыргызской геологией

13:00 27.04.2022

На днях озвучено новое кадровое решение КырВластей - заместителем министра природных ресурсов, экологии и технического надзора КР -

директором Департамента геологии и недропользования при министерстве и членом Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Кыргызской Республики, все в одном лице, назначен некий гражданин Рогальский. Кто он такой, какие имеет заслуги перед Киргизией и как очутился на таком посту - не знают даже информированные кыргызские эксперты. Наверное, очень хороший специалист в... дико-каменном деле, рудознатец и камневед



--------------



"Вы до этого где работали, в каких структурах?" - спросил сегодня, 27 апреля, депутат Айбек Маткеримов на заседании Жогорку Кенеша.



Заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Аркадий Рогальский ответил, что с 2006 года работает в сфере геологии.



"До прихода на эту должность в какой сфере вы работали? Такое ощущение, что у вас нет никакого понимания", - сказал депутат.



По словам Рогальского, последние 2 года он работал в консультационной компании по добыче нефти и газа, в госслужбе никогда не работал.



Ранее он выразил позицию кабмина, сказав, что законопроект Маматалиева противоречит действующему законодательству.

Подробнее: www.tazabek.kg/news:1777772?f=cp



РОГАЛЬСКИЙ Аркадий Валерьевич

/ /

[17.01.1985 - ..]

окончил Российский государственный университет нефти и газа им.И.М.Губкина, г.Москва, Россия в 2006 году по специальности Горный инженер по направлению "Геология нефти и газа".



С 2006 года работает на должности геолога в различных нефтегазовых компаниях Кыргызской Республики.

С 2007 года на нерегулярной основе консультирует международные аудиторские, инвестиционные и консультационные компании об особенностях недропользования в Кыргызской Республике.

С 2012 года вовлечен в проекты оценки угольных ресурсов Кыргызской Республики по стандартам JORC.

С 2016 года является членом Государственной Комиссии по Запасам Кыргызской Республики при Правительстве Кыргызской Республики.



член правления Кыргызской горной ассоциации (02.2015-04.2022)



с 26 апр. 2022 - заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора КР



+ член Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Кыргызской Республики.



+ директор Департамента геологии и недропользования при министерстве.