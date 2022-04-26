У президента Токаева новый советник - малоизвестный спец по древним рукописям Отарбаев

22:27 27.04.2022

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Малика Отарбаева своим советником.



ОТАРБАЕВ Малик Нуржанович

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[02.02.1980 - ..]

Род. в с. Акжар Жамбылской области. Казах.



стажер-исследователь на факультете международных отношений Казахского национального университета им. Аль-Фараби (2001-2003);



аспирант факультета международных отношений Казахского национального университета им. Аль-Фараби, ответственный секретарь, главный редактор, главный координатор журнала "Диалог" Евразия-Казахстан", главный координатор журнала "Қаламгер" Союза писателей Казахстана, представитель Министерства культуры и спорта РК в Международной организации ТЮРКСОЙ по развитию тюркской культуры (2003-2016);

третий секретарь Посольства РК в Турецкой Республике (04.2016-11.2018);

заместитель акима Туркестанской области (11.2018-2020);

руководитель Национального центра рукописей и редких книг (с 11.2020-4.2022).



с 27 апр. 2022 - советник президента РК