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В Конституции РК надо отразить почетный статус не Н.А. Назарбаева, а казахского этноса
00:34 28.04.2022

В Конституции РК надо отразить почетный статус не Н.А. Назарбаева, а казахского этноса - как государствообразующего народа и лидера, в лице своих предков имеющего особые заслуги в сохранении огромной территории и пострадавшего от Голодомора, также несущего историческую миссию по духовному возрождению страны .

Нам всегда не хватает дальновидности и глубины мышления. Нельзя сбрасывать со счетов заслуги Нурсултана Назарбаева как Первого в истории Президента независимого государства Казахстан. В то же время надо бы подумать : во первых, кто Назарбаев? А он ведь сын казахского народа ( "қазақ халқының төл перзенті" сказали бы мы на родном языке). Были и есть сыны и дочери казахского народа и лучше его, и хуже его.. Несомненно, он имеет харизму и исторические заслуги. Но все его лидерские качества , как и у других знаменитых казахов были унаследованы от предков, нашей традицией, как и в целом Независимость была выстрадана и вымолена у Бога всем казахским народом , омыта кровью и потом батыров и алаш- ордынцев , слезами многих поколений наших матерей. Значит , разговор и дискуссию необходимо мудро перевести в другую плоскость : в преамбуле Основного Закона надо бы записать слова о заслугах казахского народа и его жертвах на пути построения независимого Казахстана , в деле сохранения имени и сути казахского народа , ныне титульной нации РК. Думаем, что и сам Первый Президент предпочтет лучше упоминание о статусе " тысячу раз умиравшего и тысячу раз воскрешавшегося" ( говоря словами поэта Ж. Молдагалиева) своего родного народа , чем своей личной персоны. Ешкім, ешқандай адам халықтан , ата-бабаларынан үлкен емес ( Человек не более велик чем родивший его народ) .хотя есть своего рода диалектика: личность прославляет , защищает народ, а народ его рождает и выдвигает и т.д. Итак, если вы любите и уважаете Президента или Короля то вы будете уважать народ и этнос, которому он принадлежит от роду. По такой логике будет справедливо в обсуждаемом ныне вопросе вывести на первый план конституционно -правовой или хотя бы почетный статус казахского этноса а не какой то пусть и яркой личности , тем более , и это во-вторых, всякая личность преходяща, все люди , даже великие, смертны , а народ остается ( по крайней мере он более долговечен чем отдельный человек) И тогда какая реальная польза от тезиса о заслугах личности и вождя , кроме как фразы для истории ( а это можно прописать и в учебниках истории , увековечить его по другому ) А вот если бы прописать в Конституции статус ( хотя бы почетный, моральный , как мы сказали) казахского народа на все века это может реально послужить нам, будущим поколениям , делу прогресса. Вообще во многих странах официально или негласно закреплен даже привилегированный статус той или мной этнической группы , религии или коренного народа и как правило , это имеет под собой исторические основания. И это вовсе не грубое нарушение демократии . В Арабских эмиратах принято даже всем вставать с места когда заходит этнический араб, однако все люди и народы и сам Запад почему то уважают и ценят это развитое красивое государство .Ближнего Востока . В конца концов нельзя вульгаризировать саму демократию и пренебрегать живой историей, душой народа , памятью, традициями, случившимися трагедиями и катастрофами . Ладно, казахи живут с кредо "Ұлық болсаң кішік бол!" ( Великий скромен, способен умаляться) и не будет требовать особых юридических привилегий , хотя между прочим перед лицом глобальных вызовов можно вполне реально опасаться поглощения нашего малочисленного народа на такой большой территории ( изменение климата , войны , миграции могут в будущем вызвать неконтролируемый процесс иммиграции в Казахстан , причем со всех сторон ). В целом , стоит нашим умникам подумать на эти темы ...В отношении заслуг казахов в данном государстве ясно как божий день, что 1) именно они в лице своих предков имеют особые и огромные заслуги в защите Земли Казахской с древности до наших дней. Батыры и герои , веками сражавшиеся с джунгарами, другими завоевателями были только казахи а не иные этносы ( так как последние пришли сюда позже). Сейчас мы гордимся огромной территорией государства, но не задумываемся кто ее сохранил и проливал кровь за нее. Далее, 2) именно казахи пострадали от Ашаршылык- Голодомора в 30- годы , пережив геноцид, потеряв половину этноса. Как мы знаем , жертв геноцида уважают во всем мире , сколько их поколений жалеют и заботятся о них. Нынешние поколения казахов все являются потомками чудом уцелевшего этноса, они несут в генетической памяти эту трагедию , они страдают от различных физических и ментальных заболеваний, которые являются прямыми последствиями колониализма , Голодомора , испытаний атомной бомбы близ казахских аулов. Казахи больше всех нуждаются в реабилитации, социальной поддержке , это показали и январские события 2022 года . Эхо колониализма все еще отражается трагически на нашей реальности. Значит , не будет лишним даже юридически обосновать ряд привилегий и приоритетов в отношении коренного этноса . Вместо 30-летнего пустого бахвальства надо как раз честно говорить о проблемах самого коренного этноса. А ведь от кормчего, капитана то есть ведущего этноса зависит судьба государственного " корабля"! Кстати все эти годы все этносы страны , Ассамблея народа Казахстана дружно говорили комплименты и слова благодарности казахскому народу , нам не нужны ни к чему не обязывающие слова и песни , а вот логически пусть эту благодарность и любовь к казахам отразят в Конституции в реальной форме " статуса казахского этноса " . Хотя бы почетного статуса , в смысле моральной поддержки потомков жертв Голодомора и народа , защищавшего эту землю , и родившего всех духовных и политических лидеров этой страны : Абая, Абылай хана, Букейханова, Кунаева, Назарбаева, Токаева и т.д . Таким образом, стоит подумать о приоритетах интересов этноса и страны перед интересами правителей.

Назира Нуртазина, доктор исторических наук

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1651095240


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