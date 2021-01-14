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КазПрез перетряхнул руководство потешно-ряженой "Ассамблеи народа Казахстана"
08:35 28.04.2022

Вместо отправленных в отставку журналистки Майи Бекбаевой и уйгурского бизнесмена Кузиева зампредами Ассамблеи стали - учительница казах ского языка и депутатка Мажилиса Дементьева и писатель из Гурьева Тауфик Каримов.

Чем вызвана ротация - не ясно. Понятное дело, ни Бекбаева, ни Кузиев - ничего путного не делали, но от них этого и не требовалась. Балаганили по мере сил в совершенно балаганном органе, имитирующем дружбу наций и совокупление этносов в единый народ Казахстана, честно одабрямсили политику Елбасы-1 и Елбасы-2, тщательно проедали госгранты и различные халявы от бюджета...

Видимо, новые персонажи призваны делать это еще более энергично и самоотверженно

КАРИМОВ Тауфик Акрамович
/ /
[01.02.1958 - ..]
Родился 1 февраля 1958 года в городе Гурьеве.

В 1979 году окончил Гурьевский педагогический институт по специальности учитель истории и обществоведения; в 1990 году - Алма-Атинский институт политологии и управления по специальности политолог; в 1995 году - Атырауский институт нефти и газа по специальности горный инженер-геолог.

В 1979 году – преподаватель Городского профессионального технического училища №13, г. Гурьев;

1979-1984 годы – референт, инструктор, заведующий сектором кадров, председатель Бюро молодежного международного туризма "Спутник" Гурьевского обкома ЛКСМ Казахстана;

1984 – 1985 годы – старший инженер Балыкшинской нефтегазоразведочной экспедиции по испытанию скважин производственного геологического объединения "Гурьевнефтегазгеология";

1985-1989 годы – инструктор, заместитель заведующего организационным отделом Гурьевского горкома Компартии Казахстана;

1989-1991 годы – слушатель Алма-Атинского института политологии и управления;

В 1991 году - ответственный организатор отдела организационно-партийной работы Гурьевского обкома Компартии Казахстана;

1991-1992 годы – ведущий специалист совместного советско-германского предприятия "Кантар", г. Атырау;

1992-1992 годы – заместитель заведующего отделом организационно-инспекторской работы Администрации Атырауской области;

1992-1994 годы – эксперт Внешнеэкономической компании "Внешинвест" (слушатель лингвистической школы "Inlingua" и стажировка в нефтехимическом концерне "Linde AG", Мюнхен, ФРГ);

1994-1994 годы – помощник первого заместителя главы Атырауской области;

1994-1994 годы – ведущий инженер акционерного общества "Тенгизмунайгаз";

1994-2001 годы – руководитель аппарата, заместитель акима Атырауской области;

В 2001 году – представитель российско-швейцарской компании "Telf AG";

2001-2002 годы – вице президент ОАО "Казахстанкаспийшельф";

2002-2003 годы – начальник Атырауского областного управления информации и общественного согласия;

2003-2004 годы – руководитель аппарата открытого акционерного общества "Эмбамунайгаз";

2004-2007 годы – главный инспектор отдела государственного контроля и организационной работы Администрации Президента Республики Казахстан;

2007-2009 годы – первый заместитель председателя правления акционерного общества "Национальная компания "СПК "Каспий";

2009-2014 годы – главный инспектор Комитета партийного контроля центрального аппарата Народной демократической партии "Нур Отан";

2014-2015 годы – руководитель центрального аппарата республиканского государственного предприятия "Госэкспертиза";

2015-2017 годы – заместитель председателя Общенационального движения против коррупции "Жанару";

С октября 2017 года - советник председателя "Казпрофтранс" – акционерного общества "НК "КТЖ-ГП".

В свободное от работы время написал и издал в Татарстане и Казахстане несколько книг: "И все цвета радуги...", "Облака плывут...", "Катарзис" (сюрреалистическое эссе с иллюстрациями), "Где ты, моя родина, боль моя и свет?.."... Отдельные из них были переведены на татарский, казахский и английский языки и переизданы.

28.04.2022 - заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана.

Член Союза писателей Казахстана.

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ДЕМЕНТЬЕВА Наталья Григорьевна
/ /
[18.10.1980 - ..]
Род. в г. Кокчетав.

окончила Кокшетауский государственный университет им. Ш. Валиханова (2002), специальность "Учитель казахского языка и литературы"; Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова (2010)

С 2009 года по 2016 год учитель, работу в лицее совмещала с деятельностью телеведущей в Акмолинской телерадиокорпорации "Казахстан-Кокшетау". Имеет собственные авторские проекты: "Мы научились!" (тема- пропаганда государственного языка среди представителей некоренной национальности), "Мың бір сөз" (телеуроки казахского языка), "Живой родник" (о знаменитых деятелях Казахстана) "Под единым шаныраком" (проект совместно с Ассамблеей Акмолинской области), с сентября 2012 года вышел в эфир проект "Танымал". Цель – раскрыть образ человека труда. С марта 2013 года выходила в эфир программа "Ақ дастархан". Авторский проект учителя "Живой родник" активно используется учителями области на уроках истории, самопознания, литературы.

Является неоднократным призером конкурсов различного уровня на знание государственного языка, среди них: 2002 г. - 1 место в городском, областном конкурсах "Государственный язык – мой язык", 2003 г. – 1 место в республиканском конкурсе "Язык – путь к сокровищам культуры", в этом же году - сертификат в номинации "Ұстаз". Учащиеся Натальи Григорьевны в течение 15 лет являлись неоднократным призерами конкурсов на знание государственного языка среди представителей некоренной национальности.

член партии "Нұр Отан". В 2009 году удостоилась чести выступать перед Главой Государства от имени молодежи и учителей страны на внеочередном съезде партии, проводимом в г.Астана.

с 14.01.2021 - депутат Мажилиса Парламента РК 7 созыва.
Член Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

С 28.04.2022 - заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана.

награды: орден "Курмет" (2020); медали: "Ерен еңбегі үшін" (2012), "Білім және ғылым қызметкерлерінің кәсіподағына сіңірген еңбегі үшін" белгісі (2020); Нагрудный знак "Мейрім" (2020)

Замужем. 1 ребенок

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1651124100


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