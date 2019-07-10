Профессиональный агроном Макен возглавил Казинформхолдинг Nur Media

18:08 28.04.2022

В Нур-Султане объявлно о новом назначении



МАКЕН Бактияр Макенович

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[..1981 - ..]

Родился в Алм-Ате. Казах.



Окончил Казахский национальный аграрный университет по специальности эксперт-аудитор, Университет Монтаны-Миссула (США) (выпускник программы "Болашак"), магистр государственного управления (МРА).



2000-2006 гг. - председатель профкома студентов, помощник ректора по молодежной политике, председатель молодежной администрации КазНАУ. 2002-2006 гг. - сопредседатель РОО "Союз сельской молодежи Казахстана". 2003-2007 гг. - советник директора Государственного фонда развития молодежной политики города Алматы. 2004-2005 гг. - советник-консультант директора департамента внутренней политики города Алматы. 2004-2006 гг. - менеджер проекта "Адаптация сельской молодежи в городе Алматы" ПРООН в Казахстане. 2005-2006 гг. - заместитель председателя Республиканского штаба молодежно-трудовых отрядов "Жасыл ел" по городу Алматы. 2005-2007 гг. - председатель молодежного крыла НДП "Нұр Отан" "Жас Отан" по городу Алматы. 2007-2008 гг. - управляющий директор ТОО "ЭСТ-МОЛ". 2008-2009 гг. - управляющий директор ТОО "ЭСТ-Фарматэк". 2009-2010 гг. - начальник отдела по работе с вузами и молодежными организациями управления по вопросам молодежной политики города Алматы. 2010-2012 гг. - начальник управления по вопросам молодежной политики города Алматы. 2012-2013 гг. - начальник управления внутренней политики города Алматы. 2013-2016 гг. - заместитель акима Западно-Казахстанской области.



С 24 марта 2016 года - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан шестого созыва, избран по партийному списку партии Nur Otan.



с 10.07.2019 - 04.2022 - заместитель акима г. Нур-Султан. / курировал вопросы социальной защиты, внутренней, молодежной политики и информации, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, сообщается на сайте столичного акимата/.



с апр. 2022 - генеральный директор холдинга Nur Media