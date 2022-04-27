Замом секретаря Совбеза Казахстана назначен никому неизвестный господин Каджиакбаров

21:00 28.04.2022

Сегодня заместителем секретаря Совбеза РК назначен совершенно никому неизвестный господин

КАДЖИАКБАРОВ Нуржан Хажимуратулы



с 28 апр. 2022 - заместитель секретаря Совета безопасности Республики Казахстан.



Никаких биографических сведений на данного, вне всякого сомнения, весьма достойного персонажа - КазСМИ не приводят и КазИнет не содержит. Кто он? Что он? Человек ниоткуда?