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|Замом секретаря Совбеза Казахстана назначен никому неизвестный господин Каджиакбаров
21:00 28.04.2022
Сегодня заместителем секретаря Совбеза РК назначен совершенно никому неизвестный господин
КАДЖИАКБАРОВ Нуржан Хажимуратулы
с 28 апр. 2022 - заместитель секретаря Совета безопасности Республики Казахстан.
Никаких биографических сведений на данного, вне всякого сомнения, весьма достойного персонажа - КазСМИ не приводят и КазИнет не содержит. Кто он? Что он? Человек ниоткуда?