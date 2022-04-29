Слово о реке Зеравшан в Таджикистане, - К.Сирожидинов

21:43 29.04.2022 Слово о реке Зеравшан в Таджикистане.



Зеравшанская зона относится к центральному Таджикистану и представляет собой горную территорию с системой широко вытянутых хребтов - Туркестанского, Зеравшанского и Гиссарского - это в основном бассейн реки Зеравшан, относящиеся по орографическим и гидрологическим признакам к бассейну реки Амударьи, но давно до нее не доходящая. Во втором веке нашей эры воды Зеравшана уже терялись (ниже Бухары) в песках. Поэтому она может рассматриваться как самостоятельный объект.



Среднемноголетний речной сток бассейна р. Зеравшан которое полностью формируется на территории Зеравшанской географической зоны Таджикистана составляет 5,14 куб. км воды в год (в створе оттока за пределы Таджикистана), что соответствует 9,8 % ресурсам ежегодно возобновляемых речных вод Таджикистана.



Незначительная часть географической Зеравшанской зоны (Фарабская впадина площадью 12 тыс. га) относится к истокам бассейна реки Кашкадарьи. Речной сток формирующийся в таджикистанской части бассейна Кашкадарьи составляет 63 млн. куб. м воды в год.



В Зеравшанскую зону не поступает поверхностный сток со смешанных географических зон республики.



Таким образом, Зеравшанская горная зона Республики Таджикистан, включающая в себя бассейн одноименной реки и частично бассейн истоков реки Кашкадарьи, обладает весьма значительными запасами водных ресурсов и обеспечивает решение комплексных проблем водоснабжения, ирригации как таджикистанской части бассейна, так и узбекистанской (Самаркандской, Бухарской областей). Река имеет межгосударственное значение.



Река Зеравшан слева принимает большой приток - реку Фандарью, которая образуется слиянием рек Ягноб и Искандардарья и по всему бассейну около 100 других средних, малых рек и саев. Вес сток реки Зеравшан формируется в этой, таджикистанской зоне. Длина реки по таджикистанской части - более 300 км, площадь водосбора - 12,4 тыс. кв. км.



Река Зеравшан и истоки ее основных левых притоков (Фандарья, Ягноб, Магияндарья) подверженные сильному оледенению имеют ледниково-снеговое питание, с длительным половодьем (апрель-октябрь). Месяцы с наибольшим стоком - июль, август. Сток за период июль-сентябрь составляет 70% от годового. По мере продвижения на запад в связи с общим понижением местности доля ледникового стока уменьшается и затем исключается, река Зеравшан и ее притоки приобретают характер снеговых и снегодождевых потоков, характеризуясь низкой удельной водоносностью.



Ледники - как естественные аккумуляторы влаги - служат как основным источником питания рек бассейна реки Зеравшан. Режим стока верхней части реки Зеравшан и ее основного левого притока Фандарьи в значительной мере определяется наличием в их истоках относительно большой площади оледенения - 557 кв. км (суммарно). Количество ледников Зеравшанской зоны - 426. Степень оледенения- 5,5%. Объем воды льда- 26 куб. км, годового ледникового стока рек - более 4 куб. км



Общие среднемноголетние емкостные запасы подземных вод бассейна реки Зеравшан составляют 0,51 куб. км, а общие потенциальные эксплуатационные запасы - 0,34 куб. км.



В бассейне реки Зеравшан несколько повышенный сток взвешенных наносов, 20-40 г/сек с 1 кв. км. Это объясняется тем, что южные склоны Туркестанского хребта почти лишены растительного покрова, сильно эродированы, а осадки и сток с ледников способствует выносу большого количества взвешенных наносов. Кроме того, сама река течет в пределах легко размываемых террас, в связи с чем усиливаются эрозионные процессы, условия формирования почвенного покрова ухудшаются, наблюдается усыхание родников, уменьшение воды в саях, увеличение количества больших селей, приводящих к материальному ущербу.



Минерализация воды изменяется в пределах 0,2 - 0,5 г/л. В бассейне наличие пятен засоления почв не наблюдается.



Зеравшанская зона характеризуется низкой озерностью. Имеется всего 9 завальных озер, в основном рекреационного значения. Это озера Искандаркуль, Лабиджай - в бассейне рек Фандарья, Куликалонское в бассейне реки Кшут и гряда Маргузорских озер в бассейне реки Шинг. Суммарный объем водных ресурсов озер - 0,3 куб. км. Искусственных водоемов-водохранилищ в Зеравшанской зоне Таджикистана не имеется.



Таким образом, водные ресурсы (запасы поверхностных и подземных вод) Зеравшанской зоны исчисляются в объеме 31,78 куб. км, в том числе:

- среднемноголетний, ежегодного возобновляемый объем речного стока - 5,14 куб. км/год;

- ресурсы озер - 0,3 куб. км;

- подземные воды - 0,34 куб. км;

- объем воды в ледниках - 26 куб. км.



Территориально, таджикистанская часть бассейна разделена по течению реки на три района: на Кухистони-Мастчохский район (численность населения 26,2 тыс. чел), Айнинский район (87,2 тыс. чел) и г. Пенджикент (Пенджикентский район, 314,6 тыс. чел).



Общая численность населения, проживающего в таджикистанской части бассейна реки Зеравшан - 428 тыс. чел (по состоянию на 01 января 2022 года), что составляет 4,5% от общей численности населения страны.



Водное хозяйство Кухистони-Мастчохского района представлено только орошаемым земледелием. Орошаемая площадь составляет чуть более 2 тыс. га. Годовое водопотребление на орошение - 10 млн. куб. м. Источники орошения - боковые саи. Вода непосредственно из реки Зеравшан в ее самой верхней части, т.е. Кухистони-Мастчохском районе не используется по причине разности высот (уровень орошаемых земель на десятки метров выше уровня поверхности воды, машинное орошение пока не развито).



Айнинский район имеет небольшие централизованные системы водоснабжения 2-х поселков, одно промышленное предприятие и 4,7 тыс. га орошаемых земель. Годовой объем водопотребления на орошение - 46,4 млн. куб. м, в том числе непосредственно из реки Зеравшан - 7,0 млн. куб. м. Объем коммунально-бытового и промышленного водопотребления - около 3 млн. куб. м.



Водное хозяйство Пенджикентского района представлено: жилищно-коммунальным хозяйством, промышленностью и сельским хозяйством в т. ч. орошаемым земледелием. Жилищно-коммунальное хозяйство представлено системой водоснабжения г. Пенджикента (45,4 тыс. чел) производительностью около 9 млн. куб. м питьевой воды в год (с учетом части промышленных предприятий). Водопользование в промышленности 30 млн. куб. м в год, в том числе 29 млн. куб. м по рыбному хозяйству. Водопотребление на орошение 20,4 тыс. га земель - 365 млн. куб. м в год, в том числе по бассейну реки Кашкадарьи 305 га и 5 млн. куб. м воды в год. Источники орошения саи, реки Зеравшан и Кашкадарья. Непосредственно из реки Зеравшан забирается вода в объеме 58 млн. куб. м в год.



Притоки Зеравшана всегда имеют несравненно большое значение для орошения Зеравшанской зоны Таджикистана, чем сама река.



Суммарное годовое водопотребление и водопользование рассматриваемой зоны составляет 458-460 млн. куб. м воды в год, в том числе только 65 млн. куб. м непосредственно из русла реки Зеравшан. В Зеравшанской зоне Таджикистана используется нами только 8,2% формирующегося речного стока, в том числе 1,2% стока (непосредственно) собственно (из)реки Зеравшан. В Зеравшанской зоне хозяйственная деятельность человека на внутригодовое распределение стока воды существенного влияния не оказывает (забор воды в каналы и приток возвратных вод практически не изменяют внутригодовое распределение стока).



Практически около 100% речного стока (нашего национального богатства) Зеравшанской зоны Таджикистана самотеком оттекает за пределы региона, на территорию Республики Узбекистан, где полностью расходуется на орошение.



По идее, часть стока р. Зеравшан должна была быть освобождена для развития орошения в ее верхней части (в Таджикистане). Учитывая это, в середине 70-х годов прошлого столетия Правительство Таджикской ССР предварительно планировала обосновать техническую-осуществимость и экономическую целесообразность переброски части стока реки Зеравшан для развития орошения в Ура-Тюбинской (ныне Истаравшанской) группе районов Таджикской ССР. По этому вопросу ГПИ "Таджикгипроводхоз"-ом был выпущен Технико-экономический доклад(ТЭД). В дальнейшем вопрос рассматривался до второй половины 80-х годов, однако не была облачена ни в чертежах, ни в расчетных схемах. Причины приостановки дальнейшего продвижения: интенсивное снижение уровня Аральского моря, активизация обсуждений по переброске части стока Сибирских рек в Среднюю Азию и Казахстан, рассмотрение вопросов возможности искусственного увеличения атмосферных осадков на территории республик Средней Азии и др. причины.



Уже давно в Узбекистане сооружены системы Аму-каракульского машинного канала, Амубухарского канала (1-я и 2-я очередь). Таким образом, часть стока р. Амударья подается в нижнюю зону орошения бассейна р. Зеравшан. Подача амударьинской воды в Бухарский оазис освободило сток р Зеравшан. Следовательно, переключение, в настоящее время, части земель Бухарской области Узбекистана ранее питавшихся из р. Зеравшан на питание из р Амударьи создали возможности перераспределения водных ресурсов р Зеравшан между двумя соседними братскими странами.



Следовательно, мы, по причине острых наших потребностей вправе вернутся к идее переброски части стока р. Зеравшан.



Таджикистан занимает одно из первых мест в СНГ по приросту населения. Отмечается дальнейший рост удельного веса трудоспособных возрастов в общей численности населения. Рост человеческого капитала вообще и трудовых ресурсов в частности выдвигает новые довольно сложные проблемы удовлетворения всевозрастающих потребностей населения в продуктах питания и обеспечения занятости. Дальнейший удельный рост трудоспособного населения настоятельно требует ускоренный ввод орошаемых площадей.



К тому же, по причине естественного прироста населения и сокращения орошаемых площадей, к 2022 году количество с/х поливной площади на душу населения (0,072 га/чел) сократился на 40 % по сравнению с 1990 годом (0,12 га/чел).



На севере страны, в бассейне р. Сырдарьи на территории районов Истаравшан, Деваштич и Спитамен имеются земли пригодные к орошению площадью 100 тыс. га (Шахристанская впадина 65 тыс. га и Кизилинский массив 35 тыс. га).



Площадь существующего орошения в районах Истаравшан и Деваштич, орошаемая на местном стоке в количестве более 30 тыс. га ежегодно испытывает острый дефицит в оросительной воде, восполнить которой из р. Сырдарья экономически нецелесообразно из-за высоты качания более 900 м с одной стороны и нехватки сырдарьинской воды с другой. Водообеспеченность староорошаемых земель составляет 50%.



Перспективное орошение Шахристанской впадины и улучшения водообеспеченности староорошаемых земель с водозабором из Сырдарья потребует строительства мощных насосных станций с высотой качания 900-1200 м, а орошение Кизилинского массива возможно со средней высотой водоподъема 350 м. Сложность и высокая стоимость строительства, при таком решении вопроса, и дефицит сырдарьинской воды сводят практически на нет этот вариант развития орошения.



Орошение Шахристанской впадины, Кизилинского массива и улучшение водообеспеченности староорошаемых земель наиболее целесообразно осуществить водными ресурсами р. Зеравшан путем прокладки тоннеля через Туркестанский хребет в Шахристанскую впадину.



Переброска части стока р. Зеравшан через Туркестанский хребет возможна несколькими вариантами. По одному из вариантов переброски в бассейн р. Докатсу: высота плотины в створе к. Пастигау (Кухистони-Мастчохский район) примерно 120 м, полный объем Верхнезеравшанского водохранилища 800 млн. куб. м, протяженность тоннеля 22 км.



Целесообразно, за 2023 -2026 годы, при технической и финансовой поддержке крупных МФИ провести тщательное технико-экономическое, экологическое и социальное обоснование/оценку(ТЭО). Далее, по положительным результатам ТЭО приступить к проектированию сооружений и начиная с 2030 года можно будет начать непосредственное строительство.



Образование Верхнезеравшанского водохранилища, переброска воды, постепенное освоение 100 тыс. га новых плодородных земель явится ключом решения проблем продовольственной безопасности в Таджикистане. Будет создано крупная продовольственная база не только для северной части Таджикистана, но и для многих других районов страны.



Нам необходимо ради подрастающего поколения плотно приняться за эту работу, настойчиво и усердно.



Что касается братского Узбекистана, то возможный недостаток обычного стока р. Зеравшан может свободно покрыть за счет расширения орошения из подземных вод. В нижнем течении Зеравшана имеются огромные линзы пресных и слабоминерализованных подземных вод пригодных для целей орошения. Вообще-то Узбекистан очень богат приемлемыми по качеству возобновляемыми подземными водами, где прогнозные запасы составляют 30 куб. км, которые значительно превышают запасы вместе взятых объемов подземных вод Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Туркменистана.



инж. Сирожидинов Камолидин



г. Душанбе

29 апреля 2022 года. Источник - ЦентрАзия

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