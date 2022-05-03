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|Умер один из могильщиков СССР - белорусский лидер Шушкевич
10:53 04.05.2022
Шушкевич Станисла Станиславович
Род. 15.12.1934 в г. Минск. Отец - из крестьян, учитель и писатель, был репрессирован при Сталине, выжил в лагерях. Мать - из мелкопоместной польской шляхты, писательница-графоманка.
В 1951 году окончил школу с серебряной медалью, в 1956 году - физико-математический факультет Белорусского государственного университета, в 1959 - аспирантуру Института физики Академии наук Белорусской ССР по специальности "Радиоспектроскопия". В 1963 году защитил в БГУ кандидатскую диссертацию по физико-математическим наукам по теме "Физические принципы выявления разведывательных приемников". В 1970 году защитил во Всесоюзном научно-исследовательском институте оптико-физических измерений (ВНИИОФИ) докторскую диссертацию по теме "Информационные параметры сигналов". Профессор.
в 1968 вступил в КПСС
С 1960 - работал инженером в КБ Минского радиозавода. В 1963-1965 годах - доцент кафедры ядерной физики Белорусского государственного университета.
В 1966-1970 годах - проректор по научной работе Минского радиотехнического института. С 1971 года - заведующий кафедрой ядерной физики БГУ. В 1986-1990 годах С. С. Шушкевич, продолжая заведовать кафедрой, работал проректором по научной работе БГУ.
В 1991 году был избран членом-корреспондентом АН БССР.
В 1989 году общим собранием БГУ был выдвинут кандидатом в народные депутаты СССР и победил на выборах. Снискал народную популярность выступая с требованием обнародовать секретные данные о последствиях Чернобыльской катастрофы. Примкнул к "межрегиональной группе" либерал-демократов.
Одновременно, в 1990 году был избран депутатом в Верховный Совет Белорусской ССР. 19 мая 1990 года Шушкевич был избран на пост Первого заместителя Председателя Верховного Совета БССР
С авг. 1991 - врио и пред. Верховного совета Беларуси (до 26 января 1994).
Один из подписантов Беловежских соглашений, положивших конец существованию СССР.
Провально участвовал в президентских выборах 1994 года - занял на них четвертое место, получив 9,91 % голосов от принявших участие в голосовании (победил А.Лукашенко)
с 1997 позиционировал себя как оппозиционера, возглавляя партию Белорусская социал-демократическая Громада.
После отставки с поста спикера продолжал депутатствовать в Парламенте (до 2001 года), В 2007 году Лех Валенса номинировал Шушкевича на соискание Нобелевской премии мира за 2007 г.
Затем - пенсионер и приглашенный лектор. Написал 3 тома мемуаров.
Женат. Сын и дочь