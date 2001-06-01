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|Нефтяник-политолог Жумагазиев стал секретарем правящей Казпартии "Аманат" (экс-"Нур-Отан")
14:14 04.05.2022
Продолжает разбухать аппарат новоявленной правящей партии Казахстана "Аманат". Сегодня ее секретарем назначен малоизвестный политолог Жумагазиев, ранее обретавшийся в партии "Адал"
ЖУМАГАЗИЕВ Эльдар Тынышбаевич
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[12.05.1973 - ..]
Род. в Гурьевской области. Казах.
Окончил Атырауский Институт нефти и газа по специальности "инженер-механик", Российскую академию госслужбы при Президенте РФ по специальности "политолог" (2007).
Директор ТОО "Итера" (06.2001 - 01.2002);
Начальник отдела по работе с молодежью и неправительственными организациями - заместитель директора Департамента внутренней политики Атырауской области (02.2002-10.2006);
Руководитель главного регионального медиахолдинга - КГП "Атырау - Акпарат" (11.2006-09.2011);
Начальник Управления внутренней политики акимата Атырауской области (09.2011-09.2012);
Советник Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" (02.2014-02.2016);
Заместитель Руководителя Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" (02.2016-01.2017);
Заместитель Председателя Правления - Член Правления НПП РК "Атамекен" (с 01.2017)
Член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан (01.2021)
Член политсовета политической партии "Адал" (11.2020-04.2022);
С 26.04.2022 - член политического совета партии Amanat /избран на внеочередном ХХІІI съезде партии Amanat/
с 4 мая 2022 - секретарь партии AMANAT
Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан от Общественного объединения "Политическая партия "АDAL" (с 04.12.2020)
награды: Почетная грамота Республики Казахстан;
Медали: "25 лет Независимости Республики Казахстан", "10 лет Астана", "20 лет Независимости Республики Казахстан", "20 лет Казахстанской полиции"