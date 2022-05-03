Диванный аналитик - беглый казахстанский банкир Аблязов

20:08 04.05.2022

Диванный аналитик



"Политик, казахстанский предприниматель и бывший владелец БТА банка. Организатор ДВК и кандидат на пост Премьер-министра Казахстана" - такое описание красуется на YouTube-канале самого богатого в мире беглеца - мошенника Мухтара Аблязова, который разыскивается в Казахстане, России и Украине по обвинению в хищении пяти миллиардов долларов.



Самая громкая и абсолютно беспочвенная часть из этой самоуверенной презентации, конечно, про кандидата на пост Премьер-министра. Бизнесмену, обменявшему родную страну на круглое состояние, явно не будут рады ни на высоком посту, ни в Казахстане в целом. Граждане задаются тем же вопросом: какое моральное право на руководящую роль в правительстве республики имеет экс-руководитель банка, сбежавший с деньгами вкладчиков в Европу? Нужно сказать, что первый арест Аблязова в далеком 2002 году был связан не только с присвоением денег, но и со злоупотреблением служебными полномочиями, уклонением от уплаты налогов. Позднее его дело обернулось крупнейшим в истории делом о банковском мошенничестве, так как Аблязов использовал свое положение для кражи миллиардов долларов, предоставляя некоммерческие займы оффшорным компаниям, находящимся под его

контролем.



По информации Times, британский судья Тир постановил, что Аблязов "неоднократно совершал серьезные нарушения", и описал его как лгущего под присягой замечательно и нагло". По словам Лорд-судьи Кей, "трудно представить участника коммерческого судебного разбирательства, который действовал бы с большим цинизмом, оппортунизмом и коварством по отношению к судебным постановлениям, чем господин Аблязов". В суд экс-банкир не явился, так как очень уж был занят побегом во Францию, после

чего Великобритания объявила Аблязова в розыск.



Все эти годы благодаря сотням сломанных жизней бизнесмен и его семья живут на широкую ногу в роскошных домах самых дорогих стран ЕС - Великобритании, Франции, Италии, Швейцарии, а дети учатся в престижных западных учебных заведениях, тогда как далеко не каждый казахстанец может позволить себе даже ипотечный займ.



С такой удобной позиции, конечно, гораздо легче кричать о несправедливости в стране, беззаконии и отсутствии демократии, вести деструктивную деятельность, пытаясь сеять хаос в умах казахстанцев. Например, Аблязов заявил, что является лидером оппозиции и протестов в Казахстане. По информации журнала Forbes, он обещает миллионы долларов за арест первого президента страны Нурсултана Назарбаева и его окружения, по $100 000 участникам митингов и по $50 000 полицейским, которые перейдут на сторону протестующих.



Во время январских событий в Алматы Мухтар Аблязов в интервью Reuters заявил, что готов отправиться в Казахстан, чтобы возглавить временное правительство. Вновь громкие слова, не имеющие под собой основы: вернуться в страну он не сможет, так как имеет большие проблемы с законом в ряде государств, а в рамках действующего судебного разбирательства во Франции и вовсе находится под подпиской о невыезде. Более того, есть предположение, что федеральный суд Нью-Йорка тоже может открыть дело против Аблязова.



А так экс-банкир отреагировал на своей странице в Facebook на действенное решение Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о вводе миротворческих сил ОДКБ в страну в период ЧП: "С момента введения путинских войск на территорию Казахстана страна попадает под внешнее управление. Прикрываясь якобы борьбой с мародерами и террористами, действующая власть предала суверенитет страны и добровольно передала контроль Путину".



Даже смешно читать такое от человека, который заявляет, что разбирается в политике и желает лучшего для Казахстана, и который, кстати, мнит себя патриотом, но за годы работы на столь важных высоких должностях так и не выучил родной казахский язык. Таких людей в русскоязычном пространстве прозвали "диванными аналитиками". Они могут громко именовать себя экспертами в том или ином вопросе, а на деле не разбираются в мелочах и порой даже не знают основ. В большинстве своем такие, как Аблязов, играют на публику, зарабатывают на хайпе и несут полнейшую чушь в cоциальных сетях и СМИ ради просмотров и репостов.



За все эти годы казахстанская оппозиция ни разу не получила от этого человека, называющего себя ее лидером, никакой поддержки. Политологи сходятся в одном мнении: очевидно, что при таком раскладе претендовать на политическую роль в новом Казахстане Аблязов сможет только в своих мечтах.



Максим Шелихов