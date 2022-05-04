Истоки и смысл бездуховного казахского национализма (с языковым фетишизмом и культом земли и территории). Ч. 1 - Н.Нуртазина

00:19 06.05.2022

Истоки и смысл бездуховного казахского национализма (с языковым фетишизмом и культом земли и территории)



(часть 1)



Памяти великого сына русского народа, религиозного философа

Николая Бердяева(1874-1948)



Наблюдение за 30-летним так называемым "национальным возрождением" в Казахстане показывает нам, что у нашей интеллигенции и истеблишмента напрочь отсутствует настоящее философское понимание национального вопроса и исторической задачи возрождения казахов. Вместо этого им свойственно недалекое, наивно-примитивное, скрытое совково-революционное либо либерально-позитивистское (а это две стороны одной и той же медали бездуховности) представление об этнокультурном возрождении через муссирование образа врага, "борьбы", "строительства", "уравнения", абсолютизации вторичных признаков нации.



Сначала о советском опыте. В СССР национальное возрождение, "облагодетельствование" народов Советского Востока понималось в революционном и чиновничье-номенклатурном духе, а это означало, во-первых, имитировать бурную деятельность с полемикой и дебатами ("айтыс-тартыс" по-казахски), разжигать классовый антагонизм, сталкивать людей лбами, пускать пыль в глаза демагогией и пламенными "патриотическими" речами на съездах и курултаях и т.д. Также, во-вторых, политику СССР в решении доставшегося в наследство от царизма национального вопроса отличала гипертрофированная активность по созданию всевозможных, во многом дутых, квазиэтнических структур и институциональных форм нациестроительства, долженствовавшие демонстрировать всему миру свободу и самоопределение для нерусских народов, которые будто бы несла Советская власть большевиков во все уголки бывшей империи.



Безбожники и богохульники Ленин и Сталин в 20-30-е гг. ХХ в. хитроумно разработали и проводили на территории Советского Союза политику по поддержке и конструированию внешних форм этно-культурного самоутверждения малых народов, т.е. поддержки языков, этнокультурной атрибутики, искусства, формированию новой советизированной элиты, открытия школ, театров и пр. Тоталитарный режим наспех, одним росчерком пера, порой подозрительно-щедро мог перекраивать карту административно-территориального устройства регионов и дарить всем желающим формально-государственные атрибуты, флаги и гербы. На самом же деле громкие провозглашение "советских автономий" было всего-навсего камуфляжем и фикцией, ибо де факто у республик и их марионеточных руководителей не было никаких политических прав и свобод от Центра.



В целом своей болезненно-лихорадочной, с революционным нахрапом, бурной деятельностью и политической трескотней по фиктивному возрождению национальных окраин и этносов коммунистическое руководство СССР ловко ввело в заблуждение миллионы безграмотных людей в стране, промыв им мозги и заставив забыть самую главную вещь - то, что все эти современные институциональные формы национальной государственности в действительности были спроектированы еще задолго до Советов местными элитами, т.называемыми "буржуазными националистами", многие институты даже были уже созданы и прекрасно функционировали!



Так, еще до Советской власти были в муках рождены реформированные т.н.джадидские школы(прообраз новой казахской школы), национальные театры, национальные частные библиотеки, особенно ярко проявила себя национальная пресса, также успешно проводилась реформа алфавита, были полезные дискуссии внутри нации и всего тюркского сообщества на разные темы модернизации и европеизации. И даже женщину Востока первыми начали освобождать от чрезмерной опеки мусульманского духовенства сами алаш-ордынцы и джадиды, т.е. национальные оппозиционные элиты Центральной Азии, а не пришлые коммунисты-революционеры из Москвы. И кстати, в самой России также была прекрасная альтернатива модернизации страны на платформе демократических партий во главе с конституционными демократами (кадеты). И наши тюркские национальные элиты очень уважали именно кадетов, как мы знаем, и возлагали на демократические силы России большие надежды.



Более того, в иллюзию впали однажды и французские коммунисты, посетившие СССР в 30-е годы и позитивно оценившие перемены (о чем писал с возмущением и полемизировал казахский эмигрант Мустафа Чокай), а позже и некоторые современные западные ученые. В частности, речь идет о знаменитой и ныне популярной на постсоветском пространстве книге американского автора, профессора Гарвардского университета Терри Мартина "Империя положительной деятельности. Нации и национализм в СССР, 1923-1939". В ней исследователь, введенный в заблуждение советскими источниками, попав в сети чарующей знаменитой советской "показухи", не понял сути коварной политики, на самом деле величайшего преступления, совершенного пришедшей к власти в 1917 г. через пролитие крови, в том числе и монаршей крови и миллионов верующих людей и святомучеников Земли Русской и всех других народов террористической группировкой Ленина и Сталина.



А именно: наивный "кабинетный" американский ученый Терри Мартин не смог (а может, не захотел?) понять ловкую подмену и ужасную историческую правду о том, что Советы просто задушили своей вредной "положительной" деятельностью ("affirmative action") ростки тюрко-мусульманского джадидизма, бесценный опыт наших национальных элит, которые ДО ПРИХОДА СОВЕТОВ (!) имели гораздо лучший, альтернативный блистательный план по модернизации (даже "превращения Казахстана во вторую Японию", А. Букейханов). Как раз советские школы, советская эмансипация женщины, советская автономия, советская индустриализация и урбанизация, советская горе-модернизация аграрного сектора (вылившаяся в массовый мор казахов и уничтожение аула) оказались, как показала история, наихудшими моделями, которые только можно было придумать, претворять и навязывать азиатским народам в ХХ веке.



Вообще, странно то, что казахстанское научное сообщество историков молча и рабски принимает это творение, т.е. книгу "Империя положительной деятельности. Нации и национализм в СССР, 1923-1939", не будучи в состоянии дать на нее за 30 лет Независимости ни одну нормальную критическую рецензию (а вот регулярно получать от государства гранты на сомнительные проекты по истории и философии, звания "выдающийся ученый", "лучший научный работник" они как-то умудряются….).



Помимо того очевидного факта, что эта убийственная "положительная деятельность" СССР по нациестроительству осуществлялась за счет чудовищного ограбления колоний (как пылесос все высосать из края, все ресурсы и природные ископаемые, истребить большую часть коренного народа - будто бы "нечаянно", "по неосторожности", а потом в качестве символической моральной и материальной компенсации создать элементарную инфраструктуру, да и то в местах компактного проживания русско-европейского населения, вблизи железных дорог, в городах и рабочих поселках, и цинично заявить: вот, "бараны", смотрите, мы вас спасли и цивилизовали!), возмутительно было ее культурно-цивилизационное содержание, прямо противоположное проекту наших национальных элит (да и других, восточных моделей модернизации). Мы имеем в виду то, что все внедренные в 20-30 -е годы новые формы и модели социума "а ля советикус" были все как один идеально подогнаны под русификаторские цели, будь это школа с новым квазикириллическим алфавитом для казахского языка и идеологией восхваления Ленина вместо Букейханова или новая казахская советская пресса, созданная для того, чтобы выдавливать из самой себя все казахское, "национально-буржуазное" и считать это врагом номер один.



Главным и единственным признаком цивилизованности и культуры заставляли считать владение русским языком, при негласном унижении местных языков, тогда как джадидская интеллигенция тюркских народов, в том числе казахская, при модернизации и создании новой системы стремилась претворить в жизнь другую, прогрессивную, гуманную модель, при которой ставилась задача овладения русским (и другими иностранными языками) без ущерба для родного языка мусульманских народов.



В целом, альтернативный ленинскому проекту советизации букейхановский проект модернизации Казахстана и казахского общества был задуман как уникальный эпохальный проект по нациестроительству и модернизации этноса с наименьшими потерями для этнической идентичности, языка, религии, культуры, исторической памяти. И уж тем более не могло быть при его нормальной реализации никакого революционного элемента, войн и пролития крови - ни казахской, ни русской, ничьей, т.к. акторами были люди интеллигентные, даже аристократы духа и крови (мира и благословение их душам)…



(продолжение следует)



Назира Нуртазина,

доктор исторических наук