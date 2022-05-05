Президент Токаев сильно преумножил когорту казахских генералов

11:08 06.05.2022

Своим указом "О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов и квалификационных классов" в пятницу Токаев постановил присвоить:



воинское звание генерал-полковник:



Жаксылыкову Руслану Фатиховичу;



классный чин государственный советник юстиции 1 класса:



Нурдаулетову Гизату Дауренбековичу;



воинское звание генерал-лейтенант:



Изтлеуову Серику Бахытжановичу,



Ильину Юрию Викторовичу;



воинское звание генерал-лейтенант авиации:



Карбенову Нурлану Жанайдаровичу;



специальное звание генерал-лейтенант национальной безопасности:



Сагимбаеву Ермеку Алдабергеновичу;



специальное звание генерал-лейтенант полиции:



Кожаеву Марату Шадетхановичу;



воинское звание генерал-майор:



Воронкину Константину Юрьевичу,



Жазыкбаеву Шайх-Хасану Сатаркулулы,



Жусупову Сакену Саутбайулы,



Кульдикову Марату Мухаметкалиевичу,



Кульшимбаеву Ибрагиму Даукесовичу,



Сабидолданову Мухтару Солтанбековичу,



Шекарбекову Сакентаю Амантаевичу;



воинское звание генерал-майор авиации:



Кунурову Руслану Зарлыковичу,



Топаеву Нурболату Еркебаевичу;



специальное звание генерал-майор национальной безопасности:



Абдильманову Марату Мейрхановичу,



Джумагалиеву Тамерлану Тельмановичу,



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Жунусову Танату Рымбековичу,



Неталиеву Рустему Бикетовичу;



специальное звание генерал-майор Службы государственной охраны Республики Казахстан:



Аринову Чингису Сайрановичу,



Байбосынову Батырбеку Бердыбаевичу,



Исабекову Сакену Саиновичу;



специальное звание генерал-майор полиции:



Адилову Санжару Аскеновичу,



Арыстанову Атыгаю Газымбековичу,



Сұлтан Бектөре Жеңісбайұлы,



Таеву Думану Ашкеновичу,



Файзуллину Ерлану Жумасеитовичу;



классный чин государственный советник юстиции 3 класса:



Абаеву Ерлану Масгутовичу,



Алиханову Марату Тлеукабыловичу,



Дауешов Халидулла Зиноллаұлы,



Ожарову Ризабеку Каримовичу,



Умиралиеву Жандосу Жанибековичу;



высший квалификационный класс 3 категории:



Ахметову Мурату Джамбуловичу,



Елемесову Женису Фарахатулы,



Ергарину Даурену Тлековичу,



Жұмағали Асхат Жұмағалиұлы,



Малахову Дмитрию Михайловичу,



Раисову Улану Ермухановичу,



Утееву Шаттику Тынымбаевичу,



Шакенову Денису Владимировичу,



Элиманову Жанату Калдыбековичу.