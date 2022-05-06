 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Скончался бывший первый зампредседателя ГКНБ Кыргызстана генерал Абдыжалил Джамалов
12:28 07.05.2022

6 мая скончался ветеран органов национальной безопасности, генерал-майор в отставке Джамалов Абдыжалил Кыргызбаевич, сообщила пресс-служба ГКНБ.

***

Абдыжалил Джамалов родился 1 ноября 1951 года в селе Төрт-Куль Узгенского района Ошской области.

Службу в органах национальной безопасности начал с апреля 1976 года. Прошел путь от оперуполномоченного до первого заместителя председателя СНБ - в феврале 2006 года был назначен на должность начальника Главного штаба – первого заместителя председателя Погранслужбы СНБ (ныне ПС ГКНБ).

Как отметили в ведомстве, за годы службы он внес большой вклад в защиту территориальной целостности и дальнейшего разгрома международных бандформирований на территории Баткенской области в 1999-2000 годах. В условиях чрезвычайного положения при вооруженном конфликте на территории указанной области принимал участие в операциях по ликвидации банд международных террористических группировок.

Кроме этого, внес определенные коррективы в организацию охраны и защиты государственных границ с Узбекистаном и Таджикистаном. Особое внимание уделял организации оперативно-служебной деятельности на вверенных участках.

15 декабря 2021 года был награжден орденом "Манаса III степени" за выдающиеся заслуги в обеспечении национальной безопасности и многолетний плодотворный труд.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1651915680


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