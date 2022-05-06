 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 07.05.2022
14:25  Как шахты в Аксу становятся братской могилой черных старателей
14:21  История о том, как Болат Назарбаев подарил землю в центре Алматы своим приемным детям, а потом отобрал ее
14:18  Почему нейтралитет Кыргызстана работает только на стороне НПО?
14:16  Зайнидин Курманов: Я равнялся на Александра Македонского
14:04  На все 200: эксперты спрогнозировали стремительное подорожание нефти
13:50  Хотели наказать таджиков, наказываем себя, - К.Нурматов
13:43  Казахстанские тайны. Записки неравнодушного VI, - К.Сыроежкин

13:24  Санкции против Китая – гарантированное взаимное уничтожение, - В.Катасонов
13:22  Сговор олигархов? Почему российские ракеты облетают лучшие укроборонзаводы? - "СП"
13:20  Истоки и смысл бездуховного казахского национализма. Ч. 2 - Н.Нуртазина
12:28  Скончался бывший первый зампредседателя ГКНБ Кыргызстана генерал Абдыжалил Джамалов
11:12  Семито-нацисты. Израильские власти раздули гипер-скандал из-за еврейства Зеленского и Гитлера
10:50  РосГазпром продолжает качать газик через Украину. Миллер на войне
09:32  Распад глобального мира: геополитика и безопасность, - А.Школьников
09:17  Комиссию по изъятию неиспользуемых и выданных с нарушением земель создали в Казахстане
09:15  Посмертно издан труд экс-муфтия Казахстана А.Дербисали - "Забытые мыслители Великой степи"
09:08  Цифровой сом. Зачем Кыргызстану электронная валюта, - 24.kg
08:06  Все лезут и лезут. Казахстан усиливает охрану границы с Киргизией
06:04  Власти Херсонской области бывшей Украины объявили о намерении войти в состав России
00:50  Как и чем нам обустроить украину. Часть 2 - Игорь Стрелков
Пятница, 06.05.2022
21:53  Азиатские игры 2022 года отложили на неопределенный срок
21:50  Запад хочет подорвать отношения России и Индии, - К.Гасанов
21:48  Шаткая стабильность и долговременная неопределенность в Афганистане, - А.Князев
21:46  Зачем горе-олигарх "Бутя" (Б.Абилов) вернулся в Казполитику
21:43  Европейский драп из России: Китай, Индия, Турция получают широкое "окно возможностей", - К.Ольшанский
21:41  Повторение пройденного: в Армении протесты набирают силу
21:39  Китай назвал Украину "пушечным мясом" Запада
15:08  Чанач-Сай. На границе с Узбекистаном убито трое кыргызских контрабандистов
14:59  Частные НПЗ Китая тайно скупают российскую нефть, - Financial Times
13:32  Россия начала новую революцию, - А.Бочкарев
13:30  В Казахстане открыли "Стену памяти" в честь героев Великой Отечественной войны (видео)
13:17  Экс-депутат Бишкек-горсовета Хусей Маянху больше не в розыске Интерпола. Полная реабилитация
13:15  Каково быть русским в Китае, - В.Чекунов
13:14  Золотая жила Анипы Назарбаевой: как сестра Елбасы и дядя Масимова поделили бизнес-инкубатор
13:11  РосГазпром окончательно запутался в трубах, санкциях и миллеровских гешефтах, - "СП"
13:10  Андрей Чеботарев: Повестка Казахстана в условиях санкционного противостояния России и Запада
12:08  В США умер писатель-фантаст Сергей Дяченко
11:08  Президент Токаев сильно преумножил когорту казахских генералов
11:05  КазРеформы. В погоне за популизмом навредили пенсионному фонду, а теперь – и страховым компаниям
10:46  Псаки сменит в должности... вы угадали: чернокожая лесбиянка Жан-Пьер
10:22  Казпосол в Египте получил выговор от президента за идею переименовать Казахстан в Казахию
09:44  В совет директоров кыргызского Кантского цементного завода вошли 3 гражданина Узбекистана
09:04  Казахстанский "Банк ЦентрКредит" поглотил "Альфа-банк Казахстан"
09:01  Ракеты на крейсер "Москва" навели американцы, - хвастается CNN
08:50  Токаев посмертно присвоил звание Народных героев трем участникам Великой Отечественной
08:43  В Узбекистане теперь есть Национальная медиа-ассоциация
08:40  Карши. Оглашен приговор 26 убийцам спортсмена Элбека Рахимова
00:27  Вызовы и политические ожидания в Туркменистане: транзит состоялся, но изменений мало
00:19  Истоки и смысл бездуховного казахского национализма (с языковым фетишизмом и культом земли и территории). Ч. 1 - Н.Нуртазина
00:18  Сделка на совесть: как сохранение соглашения ОПЕК+ повлияет на рынок
00:13  Родители выпускников школ Туркменистана спорят о размере суммы на подарки учителям
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Истоки и смысл бездуховного казахского национализма. Ч. 2 - Н.Нуртазина
13:20 07.05.2022

Истоки и смысл бездуховного казахского национализма

(часть 2)

"Я говорю о новом идолослужении, об эпидемическом безумии национализма, толкающем народы на поклонение своему собственному образу - вместо высшего и вселенского Божества" (великий религиозный философ, мистик и поэт XIX века В. Соловьев, 1853-1900)

"Зоологическое национальное чувство и инстинкт, который так пугает гуманистов-космополитов, есть элементарное и темное еще стихийное состояние, которое должно быть преображено в творческое национальное чувство…", "невозможно и бессмысленно противоположение национальной множественности и всечеловеческого единства" (Н.Бердяев, 1874-1948, русский философ-экзистенциалист, публицист, доктор теологии)

Мы сказали об опыте Советской власти и подходе марксистской коммунистической идеологии к национальному вопросу, пониманию нации в целом, которые нанесли огромный вред нашему сознанию, затормозили нашу национальную мысль, в течение многих десятилетий создавали страшную путаницу и чехарду в головах людей...

После 1991 г. мы стали интенсивно и лихорадочно принимать уже либерально-демократические и позитивистские идеи из Запада, наспех перестраиваться под американцев, Европу, вступая во всякие нужные и ненужные международные организации и волей-неволей принимая их ценности и требования; при этом никто серьезно не вникал в суть ни своей, ни западной культуры и тем более не считался с нашей собственной историей, не стремился найти казахскую идею и т.д.

Заметим, что марксизм тоже когда-то пришел в Россию из Европы, и по сути учение марксизма во многом смыкается с позитивизмом, является оголтелой материалистической социологией, перевернувшей с ног на голову идеалистическую философию и диалектику великого Гегеля. В целом, все эти лжеучения постхристианского мира родились из отрицания религии, традиции, веры в Бога, преклонения перед человеком (гуманизм), абсолютизации его разума и индивидуальной свободы.

Восток, в том числе мусульманский мир, к которому издавна принадлежали казахи, был абсолютно чужд такого богоотрицающего и бездуховного взгляда на общество и историю. Также любопытно, что в конце XIX-нач. XX вв. в русской культуре появилась целая плеяда религиозных философов, которые всесторонне и блестяще доказывали необходимость цивилизационного возрождения России именно на основе духовности ("новое средневековье"), а не на пути марксизма, материализма и вульгарной европеизации. Однако, как мы знаем, Ленин, придя к власти, в 1922 г. Н. Бердяева вместе с другими выдающимися мыслителями, выслал из страны на знаменитом "философском пароходе".

Что касается Азии и Востока, то, к примеру, ислам в вопросе нации, языков, соотношения общечеловеческого и национально-самобытного был мудр, самодостаточен, имея в распоряжении собственную концепцию, свою социологию, политологию, педагогику. И наши поколения мыслителей от Аль-Фараби и Яссави до Абая и Шакарима-хаджи мыслили категориями именно исламской философии.

И даже модернизаторы-просветители нач. ХХ в. в лице джадидской интеллигенции тюркских народов (куда входили и казахское движение "Алаш") в своих воззрениях на будущее устройство государства, принципы образования, воспитания, межэтнических отношений и др. оставались на платформе ислама, хотя толковали многие его постулаты в религиозно-реформаторском духе. Для этого тюркские интеллектуальные элиты, казахские общественные и политические деятели нач. ХХ в. часто консультировались с модернистски настроенными муллами и муфтиями, религиозными авторитетами как внутри России (татарские мыслители Фахреддинов, Ибрагимов Рашид-казы, Муса Бигиев и др.) так и за рубежом (т.е.прислушивались к диспутам, которые шли в Каире, Стамбуле, Дели и др., читали их газеты, ездили,общались).

Не были чужды казахам, как евразийскому народу, и духовные искания русских мыслителей. И именно казахский поэт и философ Шакарим Кудайбердиев (1858-1931) произнес знаменитую смелую фразу о том, что считает Льва Толстого своим учителем, и как духовного гиганта он предпочтет Толстого тысяче мусульманских суфиев (информация для апологетов сталинизма и советской власти: Шакарим, ученик и племянник Абая, совесть казахского народа, был ложно обвинен в контрреволюционной деятельности и без суда и следствий расстрелян революционерами в 1931 г., тело брошено в колодец, где пролежало 30 лет...).

Итак, нас, казахов, заставили свернуть с этого благословенного пути духовных поисков нач. ХХ столетия, свободного самопознания, выбора, национально-культурного самоутверждения в качестве равноправного члена мирового сообщества народов; искусственно оторвали и изолировали нас от наших братьев-мусульман, от Турции, от многих других духовно-интеллектуальных движений, процессов. По трагическим обстоятельствам, а именно из-за того, что демократические и духовные силы русского народа не смогли объединиться, чем воспользовалась хунта Ленина и Сталина, Казахстан тоже был вынужден после 1917 г. кардинально перестроиться по злополучной советской русификационной модели.

Радостно встрепенувшийся было на знаменитый зов поэта-патриота Мир-Якуба Дулатова "Оян, Қазақ!", уже подававший надежду в масштабе всей Евразии, отнюдь не малочисленный, добрый и смышленный наш народ, о прекрасных чертах характера которого - широте души, гостеприимстве, искренней вере (а не показной религиозности), феноменальной памяти, аристократическому этикету и речевой культуре, также физическом и нравственном здоровье, склонности к интеллектуальным занятиям, спорту, музыке - всегда восторженно отзывались сами русские и европейские путешественники-этнографы, посещавшие край востоковеды и тюркологи, оказался теперь дезориентированным как никогда в своей истории, на многие десятилетия будучи обречен на безверие и историческое беспамятство, лишен собственной воли, элементарных человеческих прав и свобод.

Потеряв в жерновах тоталитарной системы национальную элиту, всех лучших людей, пассионарную интеллигенцию, идейно обезглавленный казахский народ быстро превращался после 20-30 гг.ХХ в. в толпу, в "этнографический материал", биомассу зомби-чабанов, чернорабочих и партократов-коллаборационистов, которым легко внушали нужные лозунги и программы. Образно выражаясь, казахскую душу изуродовали, залили кровью, затем безобразно перекроили, культурно перекодировали...

И все же, оказалось, Тенгри (Он же Бог, Аллах, Господь земли и неба) сказал свыше: "Да не погибнет казахский народ!" (как это сказано было еще древними предками в орхонских надгробных памятниках VIII века: "Да не погибнет народ тюркский, народом пусть будет!"). И по воле Аллаха словно мифическая птица Феникс из пепла, казахский народ восстал, поднялся с колен; его независимое современное государство, что называется, состоялось, по крайней мере в формально-юридическом, международно-правовом плане в 1991 г. Но вот главный вопрос: как же происходило т.н "национально-культурное возрождение" столь измученного и дезориентированного в прошлом народа за эти 30 лет? И как вообще следует правильно понимать казахам национальный вопрос, какой национализм им нужен, если нужен?

(продолжение следует)

Назира Нуртазина,
доктор исторических наук

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1651918800


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Видеообращение Главы государства Касым-Жомарта Токаева
- Указ Президента Республики Казахстан от 5 мая 2022 года №888
- Сенат принял поправки в Закон "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы"
- Парламент принял поправки в Конституционный закон "О республиканском референдуме"
- Алихан Смаилов поручил реализовать новые меры по демонополизации в нефтегазовой сфере
- Государственный секретарь обсудил с экспертами конституционную реформу
- Состоялось очередное заседание Высшего Судебного Совета
- Кадровые перестановки
- Министр обороны Казахстана встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  