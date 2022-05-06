Истоки и смысл бездуховного казахского национализма. Ч. 2 - Н.Нуртазина

13:20 07.05.2022

Истоки и смысл бездуховного казахского национализма



(часть 2)



"Я говорю о новом идолослужении, об эпидемическом безумии национализма, толкающем народы на поклонение своему собственному образу - вместо высшего и вселенского Божества" (великий религиозный философ, мистик и поэт XIX века В. Соловьев, 1853-1900)



"Зоологическое национальное чувство и инстинкт, который так пугает гуманистов-космополитов, есть элементарное и темное еще стихийное состояние, которое должно быть преображено в творческое национальное чувство…", "невозможно и бессмысленно противоположение национальной множественности и всечеловеческого единства" (Н.Бердяев, 1874-1948, русский философ-экзистенциалист, публицист, доктор теологии)



Мы сказали об опыте Советской власти и подходе марксистской коммунистической идеологии к национальному вопросу, пониманию нации в целом, которые нанесли огромный вред нашему сознанию, затормозили нашу национальную мысль, в течение многих десятилетий создавали страшную путаницу и чехарду в головах людей...



После 1991 г. мы стали интенсивно и лихорадочно принимать уже либерально-демократические и позитивистские идеи из Запада, наспех перестраиваться под американцев, Европу, вступая во всякие нужные и ненужные международные организации и волей-неволей принимая их ценности и требования; при этом никто серьезно не вникал в суть ни своей, ни западной культуры и тем более не считался с нашей собственной историей, не стремился найти казахскую идею и т.д.



Заметим, что марксизм тоже когда-то пришел в Россию из Европы, и по сути учение марксизма во многом смыкается с позитивизмом, является оголтелой материалистической социологией, перевернувшей с ног на голову идеалистическую философию и диалектику великого Гегеля. В целом, все эти лжеучения постхристианского мира родились из отрицания религии, традиции, веры в Бога, преклонения перед человеком (гуманизм), абсолютизации его разума и индивидуальной свободы.



Восток, в том числе мусульманский мир, к которому издавна принадлежали казахи, был абсолютно чужд такого богоотрицающего и бездуховного взгляда на общество и историю. Также любопытно, что в конце XIX-нач. XX вв. в русской культуре появилась целая плеяда религиозных философов, которые всесторонне и блестяще доказывали необходимость цивилизационного возрождения России именно на основе духовности ("новое средневековье"), а не на пути марксизма, материализма и вульгарной европеизации. Однако, как мы знаем, Ленин, придя к власти, в 1922 г. Н. Бердяева вместе с другими выдающимися мыслителями, выслал из страны на знаменитом "философском пароходе".



Что касается Азии и Востока, то, к примеру, ислам в вопросе нации, языков, соотношения общечеловеческого и национально-самобытного был мудр, самодостаточен, имея в распоряжении собственную концепцию, свою социологию, политологию, педагогику. И наши поколения мыслителей от Аль-Фараби и Яссави до Абая и Шакарима-хаджи мыслили категориями именно исламской философии.



И даже модернизаторы-просветители нач. ХХ в. в лице джадидской интеллигенции тюркских народов (куда входили и казахское движение "Алаш") в своих воззрениях на будущее устройство государства, принципы образования, воспитания, межэтнических отношений и др. оставались на платформе ислама, хотя толковали многие его постулаты в религиозно-реформаторском духе. Для этого тюркские интеллектуальные элиты, казахские общественные и политические деятели нач. ХХ в. часто консультировались с модернистски настроенными муллами и муфтиями, религиозными авторитетами как внутри России (татарские мыслители Фахреддинов, Ибрагимов Рашид-казы, Муса Бигиев и др.) так и за рубежом (т.е.прислушивались к диспутам, которые шли в Каире, Стамбуле, Дели и др., читали их газеты, ездили,общались).



Не были чужды казахам, как евразийскому народу, и духовные искания русских мыслителей. И именно казахский поэт и философ Шакарим Кудайбердиев (1858-1931) произнес знаменитую смелую фразу о том, что считает Льва Толстого своим учителем, и как духовного гиганта он предпочтет Толстого тысяче мусульманских суфиев (информация для апологетов сталинизма и советской власти: Шакарим, ученик и племянник Абая, совесть казахского народа, был ложно обвинен в контрреволюционной деятельности и без суда и следствий расстрелян революционерами в 1931 г., тело брошено в колодец, где пролежало 30 лет...).



Итак, нас, казахов, заставили свернуть с этого благословенного пути духовных поисков нач. ХХ столетия, свободного самопознания, выбора, национально-культурного самоутверждения в качестве равноправного члена мирового сообщества народов; искусственно оторвали и изолировали нас от наших братьев-мусульман, от Турции, от многих других духовно-интеллектуальных движений, процессов. По трагическим обстоятельствам, а именно из-за того, что демократические и духовные силы русского народа не смогли объединиться, чем воспользовалась хунта Ленина и Сталина, Казахстан тоже был вынужден после 1917 г. кардинально перестроиться по злополучной советской русификационной модели.



Радостно встрепенувшийся было на знаменитый зов поэта-патриота Мир-Якуба Дулатова "Оян, Қазақ!", уже подававший надежду в масштабе всей Евразии, отнюдь не малочисленный, добрый и смышленный наш народ, о прекрасных чертах характера которого - широте души, гостеприимстве, искренней вере (а не показной религиозности), феноменальной памяти, аристократическому этикету и речевой культуре, также физическом и нравственном здоровье, склонности к интеллектуальным занятиям, спорту, музыке - всегда восторженно отзывались сами русские и европейские путешественники-этнографы, посещавшие край востоковеды и тюркологи, оказался теперь дезориентированным как никогда в своей истории, на многие десятилетия будучи обречен на безверие и историческое беспамятство, лишен собственной воли, элементарных человеческих прав и свобод.



Потеряв в жерновах тоталитарной системы национальную элиту, всех лучших людей, пассионарную интеллигенцию, идейно обезглавленный казахский народ быстро превращался после 20-30 гг.ХХ в. в толпу, в "этнографический материал", биомассу зомби-чабанов, чернорабочих и партократов-коллаборационистов, которым легко внушали нужные лозунги и программы. Образно выражаясь, казахскую душу изуродовали, залили кровью, затем безобразно перекроили, культурно перекодировали...



И все же, оказалось, Тенгри (Он же Бог, Аллах, Господь земли и неба) сказал свыше: "Да не погибнет казахский народ!" (как это сказано было еще древними предками в орхонских надгробных памятниках VIII века: "Да не погибнет народ тюркский, народом пусть будет!"). И по воле Аллаха словно мифическая птица Феникс из пепла, казахский народ восстал, поднялся с колен; его независимое современное государство, что называется, состоялось, по крайней мере в формально-юридическом, международно-правовом плане в 1991 г. Но вот главный вопрос: как же происходило т.н "национально-культурное возрождение" столь измученного и дезориентированного в прошлом народа за эти 30 лет? И как вообще следует правильно понимать казахам национальный вопрос, какой национализм им нужен, если нужен?



(продолжение следует)



Назира Нуртазина,

доктор исторических наук