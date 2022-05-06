Хотели наказать таджиков, наказываем себя, - К.Нурматов

13:50 07.05.2022 Чем для Кыргызстана могут обернуться курс на милитаризацию страны и война с близким соседом?



• Наш Кыргызстан в последние годы переживает трудные времена. Промышленность в состоянии глубокой депрессии, сельское хозяйство испытывает большие трудности в связи с отсутствием финансовых средств у фермеров и государственной поддержки, а социальные вопросы отложены на задний план из-за растущих расходов на милитаризацию страны. Плюс ко всему этому нездоровые межгосударственные отношения с ближайшими соседями, обострившиеся особенно с приходом к власти дуэта Жапаров - Ташиев. Они сужают возможности для приграничной торговли, которая хоть как-то позволяла людям решать свои проблемы.



Уже год, как закрыт пограничный пункт Кызылбел-Гулистон на границе с Таджикистаном. Наше правительство приняло решение о закрытии границы после событий 28-30 апреля 2021 года, когда многочисленные провокации со стороны наших военных привели к боевому столкновению с соседним Таджикистаном, в ходе которых мы потеряли 39 человек убитыми. Около 200 человек получили тогда ранения. Не признавая, что большая доля ответственности лежала на нас самих за то военное столкновение, наше руководство сегодня рассчитывает по всему на реванш. И с этой целью ведутся военные приготовления под предлогом защиты своих земель, что таит серьезную угрозу судьбе мира не только на границе с Таджикистаном, но и во всем центрально-азиатском регионе.



Для большей убедительности хочу изложить свои мысли по порядку. Итак, мы закрыли границу, чтобы создать для Таджикистана экономические трудности, и даже многие скептики высказали мнение о том, что в течении 2-х месяцев цены на продукты первой необходимости в Республики Таджикистан поднимутся и они вынуждены будут с нами обговорить вопросы границ. Мы забыли о том, что наши соседи не только выжили, оказавшись почти в экономической изоляции в период правления Ислама Каримова Узбекистаном. Тогда у них практически все главные транспортные артерии, ведущие на юг страны, были закрыты. Но они развивались более быстрыми темпами, чем Кыргызстан. В сложный для их страны период построили через горные хребты два транспортных тоннеля на высоте более 2000 метров - Истиклол и Шахристан, соединили Север и Юг страны, проложили современные автодороги между регионами, наладили активное сотрудничество с КНР, Ираном, Афганистаном, благоустроили свои города и села. Еще год назад до печальных и трагических для наших народов событий я имел возможность практически бывать во многих городах Таджикистана. И нельзя не заметить, как похорошел их областной центр Худжанд, как изменился облик таких приграничных городов, как Исфара и Гафуров, не говоря об их столице, которая становится одним из самых красивых городов Центральной Азии. Сейчас, когда у Таджикистана наладились хорошие отношения с Узбекистаном, для соседей вряд ли осязаемо то, что мы закрыли для передвижения их транспорта нашу границу. Они всего лишь изменили маршрут своего движения в сторону России и Казахстана, которая короче и дешевле. Что касается восточного направления, то у них есть своя дорога в сторону КНР. А с окончанием реконструкции Памирского тракта в сторону Поднебесной, вряд ли они будут нуждаться особо в автодорогах Кыргызстана. Наоборот, может дороги Таджикистана нужнее будет Кыргызстану для выхода на перспективные рынки Пакистана, Индии, стран Юго-Восточной Азии. В то же самое время мы лишили себя возможности доходов за счет транзита, торговли. Ведь таджикские предприниматели, имея возможность торговать с нами, помогали реализации нашей сельхозпродукции в России, Казахстане, Украине, Беларуси. Не будем же отрицать, что у них традиционно сильные связи на рынках России? Они, закупая наши абрикосы, курагу, чернослив, орехи, семечки, оказывали существенную помощь нашим фермерам. Мы, жители приграничных районов, были вполне довольны тем, что имели возможность продавать на рынках Таджикистана без особых хлопот картошку, морковь, рис и там же приобретать многие виды промышленных товаров значительно дешевле, чем в Оше и Бишкеке. Представьте себе, нам чтобы купить для хозяйства необходимые предметы, теперь приходится ездить за сотни и порой тысячи километров в наши крупные промышленные и торговые центры. И судите теперь, кто страдает больше от закрытия границ между Кыргызстаном и Таджикистаном.



• Теперь о том, как, руководствуясь чувством мести, не думая о последствиях наших действий, мы бездумно тратим деньги из государственного бюджета на милитаризацию страны, особенно границы с Таджикистаном, где складывается взрывоопасная ситуация. Мне, жителю приграничья, не очень хочется, чтобы ради какого-то футбольного поля, как, например, было в айыле Максат, погибали люди. И даже из-за водного сооружения "Головное", которое мы считаем стратегическим. Насколько я знаю, соседи никогда не создавали проблему на смотря на то, что объект является собственностью Таджикистана. Речь все время шла о правилах эксплуатации объекта, поскольку он регулирует сток воды в Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан. Неужели нельзя найти разумное решение в подобных спорах?



Кажется, создавая искусственно конфликтные ситуации, мы, возможно, преследуем иные цели, но все это скрываем от собственного населения. И теперь вооружаемся, тратя бешенные деньги бюджета на военные цели. Ведь эти деньги можно было направить на создание новых промышленных предприятий, особенно в приграничье, создавая новые рабочие места и последовательно снимая социальную напряженность, направить их на социальные цели, поддержку неимущих, пенсионеров, многодетных семей, учителей, врачей, построить школы и больницы, как это делают соседи, оказать содействие развитию аграрного сектора, бизнеса. А мы, тратя их на приобретение оружия, носящего смерть, обрекаем страну на нищету на многие годы.



• Судите сами, за неполный год из госбюджета Кыргызстан потратил свыше 2 млрд. сомов на военные цели. Это в десятки раз больше, чем ранее. Более 2 млрд. сомов ($24 млн) потрачено на приобретение только 55 бронированных машин "Тигр" российского производства. 50 купленных тоже в России КАМАЗов для Погранслужбы обошлись государственной казне в 100 млн.сомов ($1,3 млн.).



Неоправданно большие средства потрачены на приобретение ударных беспилотников, в том числе БПЛА "Байрактар" производства Турции, каждый из которых стоит около $6 млн. В общей сложности на их покупку из бюджета потрачено более 4,5 млрд. сомов ($69 млн.). Если учесть, что правительство планирует также закупку ракет и бомб к ним, то расходы значительно возрастут. Это без учета средств, которые правительство вынуждено выделять на обучение, обслуживание военной техники, приобретение запасных частей. Думаю надо знать, что в век технического прогресса, вся приобретенная дорогая военная техника, в виде Байрактара, максимум через 3-4 года устареют и выйдут из строя. В планах кыргызского правительства и приобретение российских многофункциональных беспилотников "Орлан 10Е". Пока их число не называется. Но необходимо обратить внимание на то, что каждый такой беспилотник старой серии стоил на мировом рынке вооружений от $80 тысяч то $120 тысяч, его новое поколение может обойтись нашей государственной казне во много раз дороже. Кроме этого наше правительство собирается купить вертолет МИ-17В-5. Пока говорят об одной единице, но может быть приобретено больше. А за каждую такую штуку страна должна раскошелиться на 1 млрд. с лишним сомов ($12,65 млн.), что для такого бедного государства, как Кыргызстан, очень даже ощутимо. Все это наши с вами деньги, средства из кармана налогоплательщика, которые распыляются ради собственных амбиций нынешних руководителей страны, которые, судя по всему, намерены решить пограничные споры с позиции силы, что чревато пагубными последствиями.



• Если кто-то думает, что пострадает благодаря усиливающемуся военному потенциалу Кыргызстана только таджикская сторона, то это иллюзии и следствие незнания современных форм войны, что демонстрируют события на Украине, в других уголках мира. Должен предостеречь наши "горячие головы", что в стратегическом отношении Кыргызстан находится даже в уязвимом положении, поскольку техника в гористой местности вряд ли может сыграть первостепенную роль. А таджикско-кыргызская граница - это преимущественно горы. К тому же ее применение против мирного населения будет расценено, как преступление против человечества. И еще одна деталь, думаю необходимо нам знать, сколько бы мы не закупали военную технику, при военных действиях главную роль играет человеческий фактор. Личный состав силовых структур Таджикистана прошли гражданскую войну и имеют большой опыт воевать. Нам не надо забывать и о 15 миллионах таджиков, проживающих на территории Афганистана.



Еще одна деталь. Мы постоянно обвиняем граждан соседнего государства то в незаконном пересечении границы, то в избиении наших граждан, то в забрасывании камнями наших проезжающих машин. Когда-нибудь мы признали, что виновной стороной являемся мы?



Сейчас ежедневно воздушное пространство Таджикистана нарушают наши дроны, беспилотные аппараты. Мы, вторгаясь в воздушное пространство соседней страны, совершаем как бы акт агрессии. Мы, по сути, ведем шпионскую деятельность, находясь на территории соседнего государства. Отдаем ли отчет за эти действия? Таджикская сторона об этом давно с доказательством предоставил эти сведения всем международным организациям. Я сам лично подсчитал, что в последние два месяца более 30 раз наши беспилотные аппараты вторгались в воздушное пространство Таджикистана в том месте, где граничит наш айыл с таджикскими кишлаками. Это только на одной небольшой территории. Ощущение такое, что мы не контролируем свои территории, не в оборонительных целях используем беспилотники и дроны, как объясняю нам наши вожди, а готовим нападение. Нам, жителям приграничных с Таджикистаном населенных пунктов Кыргызстана от всего этого становится страшно.



• Если кто-то в верхах думает, что пройдет прошлогодний номер, когда мы спровоцировали конфликт у "Головного" и сами, оказавшись под ударом, создали общественное мнение, что Таджикистан- страна агрессор, то ошибается. Думаю, соседи уже фиксируют факты нарушения их воздушного пространства, наличия наших войск на их территории, которую мы называем спорной, факты и свидетельства о целенаправленных провокациях, нарушениях подписанных ранее протоколов и соглашений.



Сегодня Кыргызстан находится в довольно щекотливом положении. С одной стороны Россия - стратегический партнер, с другой стороны - США, ЕС, другие так называемые "свободные страны". На Западе все пристально следят за действиями нашего руководства - президента, парламента и правительства. Любая агрессия в отношении другого государства будет расценена, как действие, совершенное с чьего-то благословения или при чьей-то поддержке, что незамедлительно повлечет за собой международное осуждение, возможно санкции. Ведь и так мы сейчас находимся под подозрением.



Положение страны, которая и так переживает глубокий экономический кризис, может стать катастрофическим, если отвернутся от нас авторитетные финансовые организации, как МВФ, Всемирный Банк, Европейский Банк реконструкции и развития, Азиатский Банк развития, признают нас виновными ООН, ОБСЕ, Европейский Союз, настроим мы против себя такие великие державы, как США, КНР, Индия, выйдем из доверия соседей - Узбекистана, Казахстана в первую очередь. Словом, можем оказаться в жесточайшей изоляции, когда не будет движения ни на Юг, ни на Север.



Хотелось бы верить, что руководство страны не сделает опрометчивого шага и без угроз, диктата за столом переговоров решит пограничный спор со своим ближайшим соседом. Лучше всего отказаться от милитаризации границы и искать пути восстановления былой дружбы и сотрудничества. А освободившиеся финансовые развития направить на развитие экономики, повышение жизненного уровня населения, благоустройство наших городов и сел.



Автор: глава Ак-Татырского айыл

окома Баткенской области

Нурматов Кубанычьек Досболович Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1651920600





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Видеообращение Главы государства Касым-Жомарта Токаева

- Указ Президента Республики Казахстан от 5 мая 2022 года №888

- Сенат принял поправки в Закон "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы"

- Парламент принял поправки в Конституционный закон "О республиканском референдуме"

- Алихан Смаилов поручил реализовать новые меры по демонополизации в нефтегазовой сфере

- Государственный секретарь обсудил с экспертами конституционную реформу

- Состоялось очередное заседание Высшего Судебного Совета

- Кадровые перестановки

- Министр обороны Казахстана встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации

