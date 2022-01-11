"Ласковый май" Ташкентской художницы Маргариты Шуваловой

00:57 09.05.2022 Бахадыр Ф. Мусаев. "ЛАСКОВЫЙ МАЙ" - КАРТИНА

ТАШКЕНТСКОЙ ХУДОЖНИЦЫ МАРГАРИТЫ ШУВАЛОВОЙ (Искусство и Реальность).



"Красота есть нормальность, здоровье. Красота полезна потому, что она красота, потому что в человечестве – всегдашняя потребность красоты и высшего идеала ее. Если в народе сохраняется идеал красоты и потребность ее, значит есть и потребность здоровья, нормы, а следственно, тем самым гарантировано и высшее развитие этого народа"

Ф.М. Достоевский

(цитата по книге Ю.Г Кудрявцева. Три круга Достоевского. Событийное, социальное, философское. изд МГУ, 1979, с.279)



Днями я вновь побывал у Маргариты Шуваловой. На этот раз она позвонила мне сама, поздравив с Ураза байрамом и далее обронила фразу, что закончила новую картину. Разумеется, реакция моя была незамедлительной. Я напросился опять в гости. И вот история повторяется Прошло менее полугода, когда в начале января текущего года, едва переступив порог ее квартиры, я буквально оцепенел перед изображением , одетого в золото дерева , именуемого туркестанском боярышником.

(см об этом Бахадыр Ф. Мусаев. Купина неопалимая. www. сentrasia. ru 11.01.2022)



Итак, сказал уже: история повторяется.

И в этот раз Я (Б.М.) впечатлен так неписанной, вернее, сотворенной рукой мастера Маргариты Шуваловой (М.Ш.) красотой , что не сразу могу начать разговор, бессвязно бормочу примерно следующее

(Б.М. )

Да. Что тут сказать, Маргарита. Как взглянул на вашу картину, где на зеленом лугу под сенью серебренного дерева ( у нас назывется джида, кстати, начинающая буйно цвести к началу мая – прим Б.М.) сидит девушка), так и пленился этим видением, что дух захватило.



Словом, представляешь мой читатель, догляделся я до того, что, как сказал "дух захватило". А дальше-больше. Будто улетел и .. упал я, а меня кто-то подхватил, бережно опустил на землю самой сказочно красивой страны, где цветет этот сад с джидовым деревом, поют птицы, девушка собирает букет …Сладко защемило сердце..

Продолжаю начатый разговор. Обращаюсь к художнику

( Б.М.)



-Но лучше, Маргарита, не скажешь о моих чувствах, глядя на вашу картину, как то, что испытываю я то же самое, когда смотрю и слушаю видеозапись клипа "Gairam Elim" - песню в исполнении все того же самого Димаша, где слова и музыка сражают наповал, проникая в самую душу



"…Слезы у меня в глазах

Горечь не могу скрывать

Мой священный край

о тебе всегда

В Небеса мольба моя...



Пусть печаль уйдет как дым,

Пусть заря взойдет над ним.7

Станет пусть сильней,

выйдя из невзгод,

Мой многострадальный народ..".



Удивительно, Маргарита, что следом вот сейчас - сию минуту в голову идут слова классика о красоте которая спасет мир…Думаю: так ли на самом деле? Не знаю, не знаю, зато факт, что этой своей картиной Вы уже устроили праздник, успокоение моей душе.

Я смотрю и погружаюсь в вашу картину, больше того будто сам сижу в этом, покрытом бархатом зелени лугу, ощущаю тонкий аромат цветущей серебристой джиды.



Возвращает меня (Б.М.) в реальность голос хозяйки.

(М. Ш.)

-Спасибо, Бахадыр, меня радует подобная реакция и оценка, но не совсем понимаю Вас. Что конкретно хотите сказать, как воспринимать эти ваши слова относительно красоты? О каком успокоения души говорите? Наверное, согласитесь, то, что происходит сегодня в мире склоняет однозначно к мысли: одна красота не может спасти мир.

(Б.М.)

- Маргарита, наконец, хотели вы того или нет, но вы как никогда ранее приблизились к политике. Вы правильно поняли мое замечание - сомнение на счет того, что красота спасет мир. Ведь черт знает что творится ныне на земле. Простите, Маргарита, теперь вы сами невольно коснулись политики, от которого бежите убегали в наших разговорах о вашей той или иной картины. Признаюсь, лично я, по обыкновению, каждое утро спешу к компу, открываю интернет, читаю, слушаю, вижу что в мире продолжает происходить черт знает что. В самом деле, смотрю, слушаю и ловлю себя частенько на мыслишке: ну, когда же наконец наступит конец. Ну, да ладно., Бог с ним - этим организованным мировым бардаком. Все же, если серьезно и вернуться к затронутому нами вопросу, точнее, озаглавленной теме, то замечу: ваши работы сами наталкивают, я так думаю, всякого нормального человека на размышления, связанные с великими, вечными вопросами, например, мира и войны, добра и зла, жизни и смерти, жизни в настоящем и будущем. Здесь же озадачиваешься мыслями о том, какое будущее ожидает человека (человечество) и кому оно будет принадлежать?

Действительно, казалось бы,

с одной стороны, какое отношение имеет к названным вечным вопросам то, что перед моими глазами, я имею в виду сегодняшнюю вашу картину, назовем ее скажем так "Ласковый май", красота и нежность которой буквально "взрывают" мой мозг, учащают сердцебиение, а затем дают мир и спокойствие душе

А с другой - возникает желание уйти в эту природу, природу красоты, забыться, "быть - вне- себя".

Однако, это иллюзия, что можно так просто уйти , обрести спасительное забвение и спрятаться в природе от себя и от мира, когда реальная жизнь такова, что однозначно подводит нас к мысли, что за такую тишину, мир, счастье, стремление людей обрести свободу, иметь наконец потребность в красоте, т.е. быть и оставаться человеком , следует вести настоящую борьбу, сражаться. По сути же, ведь сегодня царит на земле отнюдь не ласковый май. Грустно оттого, что обстоятельства времени и масштаб событий, происходящих на страновых уровнях не дают основание утвердиться в мысли о том, что красота спасет ( или спасает) мир … Как ни крути и как ни рассуждай о войне(войнах), военной операции (военных операциях), их не оторвать от размышлений о достижениях т.н. стран демократии, тамошнем прогрессе относительно прав человека, свободе слова, высоком уровне жизни, тем не менее, должно признать:

наступил момент истины, по моему разумению, названный момент показывает, рельефно обнажает: кто есть кто, зачем и с какой целью задействован активно.. .

Не знаю кто и как воспринимает происходящее там, а лично для меня, давно отошедшему от занятий, связанных с аналитикой ясно: тайное стало явным , назрел (созрел) момент, когда нельзя отойти в сторону, ибо пришло время ..О чем это я?

Что хочу сказать!?

Не надо быть глубоким аналитиком, тщательно собирать факты, рыться в архивах истории, анализировать хронику событий, чтобы верно понимать и адекватно объяснить. Достаточно будет взглянуть с позиций истории и социологии (историка, социолога) на происходящие события, уловить дух времени и станет ясно: акция, именуемая военной операцией, вызвана (рождена) необходимостью предупреждения масштабных и катастрофических явлений на мировом уровне. Впрочем, называя вещи своим именами, следует признать: на кону стоит настоящее и будущее мира, выбор, связанный с направлением развития человечества, его ценностными ориентациями, идеалами. Да, собственно, речь идет о том, быть или не быть на земле людей порядкам политическим, строям правления и т.п., способствующим человеческому развитию, расцвету личности . Разве не подсказывает (не показывает) история, как возникли, за счет чего и кого развивались государства запада, сколько народов натурально были принесены ими в жертву ради достижения своих целей. . Полагаю, излишне приводить страшную статистику, связанную с подвигами колонизаторов Англии, Голландии, Испании, Франции, ..Разумеется, можно распоряжаться историей ( если иметь в виду прошлое – прим Б.М.) как с трупом по своему усмотрению, т.е. вопреки правде истории и заниматься демагогией типа того, что они принесли цивилизацию, демократию и т.д. Ну, да ладно. Аллах с ними.

Все же здесь очень к месту напомнить, хотя бы тот факт, что военная операция России на Украине далеко не случайна, не является прихотью ее политического руководства . Я клоню к тому, что хрестоматийно известные факты истории находят прямое продолжение на примере того, что происходит и должно было произойти сегодня на Украине .

Они шли на Восток, называя его Тартарией, шли издавна, разумеется, с представлениями, что здесь живут дикие орды азиатцев, шли с одной целью, Хапануть, как говорят в простонародье.



И еще напоследок вместо P.S.

Информация к сведению.

Tartarie, англ. Tartary, нем. Tartarei) - географический термин, использовавшийся в западноевропейской литературе и картографии в отношении обширных областей от Каспия до Тихого океана и до границ Китая и Индии. Активное использование топонима прослеживается с XIII до XIX века.

"В какой-то момент слово "Тартария", -по замечанию заведующего отделом картографии Исторического музея Владимира Булатова, - было распространено очень широко, но постепенно стало сжиматься. Под этим словом подразумевались те земли, которые не были известны грекам и римлянам, о которых не прочтешь у Птолемея, то есть все обширные земли, которые стали известны только в Средние века. То есть это был служебный термин, который обозначал неизведанные территории по той причине, что все они так или иначе подчинялись Великой Орде".

Не так ли это было и остается в смысле Хапануть, как неуемной и вожделенной страсти определенных политических сил, представляющих известные страны. Безусловно, выражаясь современным языком, вернее, как говорят американцы, ничего личного, просто бизнес. Словом, всегда были те и есть другие сегодня , кому нужны ресурсы, включая все жизненное пространство. .

Однако не будем углубляться в историю, вспоминать историю. На мой взгляд, достаточно будет процитировать фрагмент одного застольного монолога Гитлера, приведенного его приближенным Генри Пикером. Оно зеркально чисто отражает сущность всего, что происходило ранее и происходит в наше время (сегодня).

"..Заметьте себе, господа, что с помощью демократии невозможно удержать то, что когда -то было взято силой. Покоренные нами народы в первую очередь должны обслуживать наши экономические интересы…"

(см об этом Генри Пикер. Застольные разговоры Гитлера. Смоленск 1993-496 с.)

Должно отметить: это словосочетание "экономические интересы" многое объясняет в нынешних событиях и , на мой взгляд, также показывает вырождение, если не всего института государства, то многих государств. Убежден, что наступает время, когда налицо, что (хотим мы того или того или не хотим) пошел процесс, известный как бифуркация (от лат. bifurcus "раздвоенный"), где речь идет всевозможных качественных перестройках или различных объектов при изменении параметров, от которых они зависят.

Информация к сведению

Согласно Википедии точка бифуркации - смена установившегося режима работы системы. Термин из неравновесной термодинамики и синергетики.

Точка бифуркации - критическое состояние системы, при котором система становится неустойчивой относительно флуктуаций и возникает неопределенность: станет ли состояние системы хаотическим или она перейдет на новый, более дифференцированный и высокий уровень упорядоченности..



Нет Третьего рейха, угрожавщего всему человечеству. Приказал долго жить и СССР, который был назван Империей Зла. А факт, что продолжается агрессия против .., оказывается, вопреки всему Тартария здравствует, населяемая …

Вот и все мои размышлизмы, не совсем доношенные на предмет озаглавленного, которые "вдруг" родились, когда смотрел на "Ласковый май" - картину художницы Маргариты Шуваловой.

Повторяясь скажу: вышеприведенные мои размышлизмы не совсем доношенные. Несомненно, они нуждаются в развитии и потому требуют иного обстоятельного, большого разговора.



Бахадыр Ф. Мусаев 08 05. 2022 Ташкент Тузель-2 Источник - ЦентрАзия

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