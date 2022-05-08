Умер еще один могильщик СССР - экс-президент Украины Кравчук

21:22 10.05.2022

Леонид Макарович Кравчук родился 10 января 1934 года в селе Великий Житин под Ровно. Отец - работал на польских помещиков, участник Великой Отечественной, погиб освобождая Белоруссию.

В 1953 году окончил Ровенский кооперативный техникум[9] по специальности "Бухгалтерский учет". В 1958 году окончил экономический факультет Киевского государственного университета по специальности "Политэкономия". Окончил аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС (1967-70). Кандидат экономических наук (диссертация "Сущность прибыли при социализме и ее роль в колхозном производстве".



В 1958-1960 годы - преподаватель политэкономии Черновицкого финансового техникума. В 1960-1967 годы - консультант-методист Дома политпросвещения, лектор, помощник секретаря, заведующий отделом агитации и пропаганды Черновицкого обкома КПУ

В 1970-1988 годах заведующий сектором, инспектор, помощник секретаря, первый заместитель заведующего отделом, заведующий отделом агитации и пропаганды ЦК КПУ. В марте 1980 года его избрали депутатом Верховного Совета УССР, а в 1989-1990 годах он занимал пост заведующего идеологическим отделом и секретаря КПУ.

Из партии Кравчук вышел в августе 1991 года. Первого декабря того же года его избрали президентом Украины на первых прямых президентских выборах, а спустя неделю после этого он подписал Беловежские соглашения.

В июле 1994 года согласился на досрочные выборы президента и проиграл их Леониду Кучме.

С 28 июля 2020 года по 21 февраля 2022 занимал пост председателя контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.