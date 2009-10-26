Пенсионер Осмоналиев назначен главой Нацкомиссии по государственному языку и языковой политике при президенте Кыргызстана

13:12 12.05.2022

Каныбек Осмоналиев назначен председателем Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при президенте Кыргызстана.



Президент Садыр Жапаров подписал соответствующий указ, сообщили 12 мая в пресс-службе главы государства.



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ОСМОНАЛИЕВ(1) Каныбек Осмоналиевич

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[21.01.1956 - ..]

Род. в с. Гульча Алайского района Ошской области. Кыргыз.



доктор физико-технических наук



заместитель директора Государственного агентства по науке и интеллектуальной собственности (курировал науку),

В 2004-2007 - зам.министра образования и науки КР (курировал науку).



С 02.2007 - 27 ноября 2007 - министр образования и науки КР.



+ с 2007 - член Правления от КР Межгосударственного фонда

гуманитарного сотрудничества СНГ.



С 26.10.2009 - 13.05.2010 - директор Государственной комиссии по делам религий Кыргызской Республики.



С 2010 г. - Член партии "Ар-Намыс".



С 10 нояб. 2010 - депутат Жогорку Кенеша V-го созыва по списку партии "Ар намыс" (№21 списка). С 11.01.2012 - пред. Комитета по образованию, науке, культуре и спорту ЖК.