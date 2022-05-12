|"Большое Евразийское партнерство: взгляд с Востока". Научная конференция в Томске 18.05 (анонс)
10:46 13.05.2022
Перспективы создания Большого Евразийского партнерства представят эксперты
18–19 мая в Томске при поддержке российского Фонда президентских грантов пройдет Международная научная конференция "Большое Евразийское партнерство: взгляд с Востока".
Организаторы:
• Томский государственный университет,
• Российский совет по международным делам,
• Центр АСЕАН при МГИМО,
• АНО "Экспертно-аналитический центр "Евразийский горизонт"
• Экспертный клуб "Сибирь-Евразия".
Дата и время: 18–19 мая, 10:00 (МСК +4).
Формат: смешанный.
В очном формате конференция будет проходить в конференц-залах старого здания Научной библиотеки Томского государственного университета (пр. Ленина, 34) с 10 до 18 часов.
Для подключения к онлайн-конференции необходимо зарегистрироваться через Гугл-форму: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeL-qz1CltBipJLkyuwrlkHemkH4ae7_ZERRycftxBP_hHivw/viewform?usp=sf_link .
В рамках конференции планируется обсудить имеющиеся подходы и оценки инициативы Большого Евразийского партнерства с акцентом на видение экспертов из Китая, стран Юго-Восточной и Центральной Азии.
К участию в конференции приглашаются студенты, магистранты, аспиранты, молодые ученые, российские и зарубежные эксперты и практики в области международных отношений, внешнеэкономической деятельности, политологии и т.д.
Экспертный клуб "Сибирь-Евразия"