Скончался Президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян

13:57 13.05.2022

Халифа бен Заид Аль Нахайян родился 7 сентября 1948 в Эль-Айн, Абу-Даби.



Являлся одним из самых богатых людей мира с состоянием 15 миллиардов долларов, по данным журнала Forbes, а состояние членов его семьи оценивается в 150 млрд $.



Кроме того, курировал инвестиционный фонд Abu Dhabi Investment Authority, капитализация которого, по разным оценкам, доходит до 875 миллиардов долларов (на 2008 год).



Старший сын первого президента шейха Заида Аль Нахайяна.



В феврале 1967 года Халифа был назначен наследным принцем эмирата Абу-Даби. До избрания президентом ОАЭ шейх Халифа правил самым крупным эмиратом - Абу-Даби, где находится 80% запасов всей нефти ОАЭ. Он же возглавлял и Высший совет ОАЭ по делам нефти. Возглавляет "Фонд развития Абу-Даби" (ADFD) и суверенный фонд Абу-Даби ADIA.



В 1971 году после образования ОАЭ шейх Халифа стал премьер-министром Абу-Даби, министром обороны Абу-Даби и министром финансов Абу-Даби. 23 декабря 1973 года он стал вторым заместителем премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, а 20 января 1974 года - председателем Исполнительного совета Абу-Даби.



В мае 1976 года он стал заместителем командующего Вооруженными силами ОАЭ. С 1980 года возглавляет Верховный совет по нефтяной промышленности. Он был руководителем экологических исследований и способствовал развитию агентства дикой природы (ERWDA).



Как и отец, шейх Халифа любит соколиную охоту и рыбную ловлю. Шейх Халифа известен своим интересами в традиционных спортивных состязаниях ОАЭ, в основном его интересуют лошади и верблюжьи бега.



3 ноября 2004 года после смерти отца стал вторым президентом Объединенных Арабских Эмиратов. Политику его правления оценивают как прозападную, ориентированную на проведение реформ.



В апреле 2005 года он своим указом произвел повышение заработной платы на 100 % для всех работников государства.



Самое высокое строение в мире, на этапе строительства носившее название "Бурдж Дубай", в день открытия 4 января 2010 года было названо в честь президента ОАЭ "Бурдж Халифа". Такой "подарок" был сделан президенту ОАЭ за 3 недели до его 62-летия.



В 2011 году он отправил подразделения ВВС и ВМС ОАЭ для поддержки действий международной коалиции против Муаммара Каддафи.



В конце января 2014 года Халифа ибн Заид Аль Нахайян перенес инсульт, в связи с чем был прооперирован и находится в стабильном состоянии. С этого времени фактическим правителем Абу-Даби и всех ОАЭ стал его единокровный брат и наследный принц Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян.



У шейха Халифы одна жена и восемь детей, среди них два сына:



Султан ибн Халифа Аль Нахайян (род. 1965) - военный офицер и бизнесмен

Мухаммед ибн Халифа Аль Нахайян (род. 1972) - политик