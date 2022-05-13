Афганистан: Синдром дефицита ума и кредита доверия "правителей" Кабула, - С.Рахимов

14:43 14.05.2022 Афганистан: Синдром дефицита ума и кредита доверия "правителей" Кабула



Вместо пролога



На фоне тотального хаоса, установленного зарвавшимся во власть хунтой, которое за 9 месяцев таки и не сумел, выстроит приемлемую линию управления, хотелось бы высказать мнение, что "Талибы" никогда и ни при каких условиях не изменятся. В стране сложилось подобно шахматной доске патовая ситуация "талибы делают вид, что командуют, народ делает вид, что подчиняется". Это консервативное отсталое движение, базируемое на племенной раздробленности пережитков прошлого. Единственный путь локализации движение Талибан - это создание всеобъемлющей антиталибовской альтернативы.



"Беда, коль пироги начнет печь сапожник, а сапоги тачать пирожник". Неизмеримы глубины низости, до которых может пасть глупец. "Не по Сеньке оказалось шапка государева. Не по Сеньке".



Единая историческая судьба



В статье разговор не о том, чтобы очистить авгиевы конюшни талибов, разрушающие в угоду узкокорыстных целей страну. А о том, чтобы донести до лидеров военно-политических объединений Афганистана - вердикт истории относительно их деяний будет суровым и неизменным. Социальная память народа будет помнить. В силу незнания, бежавшие за рубеж горе вояки, не осознают горькую судьбу исторических личностей в средние века, прослужившие арабским завоевателям, потом разделивших участь "последователей ереси" и коварно убиенных новыми хозяевами.



Талибовский Афганистан не самостоятельная субстанция региональной политики, а плод совместной комбинации мирового мракобесия и иностранных спецслужб, возглавляемый псевдо союзом Старого и Нового Света. Вобрав в логово весь террористический интернационал, начиная от поклонников "Аль-Каиды" кончая разрозненными группами недовольных соседних стран, движения "Талибан" забив о "нерушимости границ соседей" покушался на вооруженное нападение, разом отбросив иллюзию о "исключительно внутриафганском характере движения". Вопреки всем прогнозом истинным и мнимым только за последний месяц массированному ракетному обстрелу подверглись г. Термиз РУ, м.Хорасана ИРИ, Хайбар-Пахтунхва ИРП и пограничная застава Таджикистана. Этими вполне осязаемыми ударами тяжелым вооружением канула в Лету гипотеза о том, что "Талибан" борется против ИГИЛ. И конечно забито всякая чушь о том, что нынешние правители отмежевываются от других вооруженных террористических группировок. Единственная версия, которая жизнеспособна на нынешнем этапе развития: в Афганистане есть одна идеология - идеология мракобесия, объединившего талибов, членов ИГИЛ, "Ансорулло" ИДУ, ИДВТ и "Аль-Каида" под своим крылом. Речь идет практически о ведение вооруженной борьбы под единым радикальным талибовским флагом. А другие озвученные версии, что талибы милые и пушистые - это байка сивой кобылы, они не убедительны по своему содержанию, не выдерживают никакой критики.



Сращивание террористов опасная тенденция в регионе. Акции террористической направленности осуществляют одни, берут ответственность другие. Как на примере ИГИЛ и сети Хаккани.



При этом, стоит особо подчеркнуть, что основными виновниками сложившегося положения считаются Карзай и Гани, которые раскололи страну на разные этнические группы и предали интересы всего афганского народа. Опасную игру затевал этот тандем. Оказывается советник Гани - Мухиб Хамидулло, который был сыном заместителя бывшего главы ИПА - Холиса (другим заместителем был Дж.Хаккани) создал почву для мирного перехода власти от одной пуштунской группы к другой.



Поветрие, пошедшее с южного полюса уничтожило целые отрасли жизнедеятельности: государство, политику и науку. Стер с лица земли искусство, музыку, религию, экономику, торговлю, спорт и ремесло. Уничтожены практически все скрепы общества.



Бомбежка - инструмент внешнеполитического прессинга



Ракетные обстрелы по Узбекистану и Таджикистану, осуществленные под ширмой ИГИЛ с территории Афганистана представляют собой тактическую уловку движения "Талибан" с целью запугать соседей и тем самим, как было сказано ускорит процесс легитимного признания режима. Для этого большого ума не надо.



Этим неблаговидным предлогом хотят заставит стран-соседей, признать основанное на законах инквизиции власти в качестве единого правителя на все времена.



Талибовское руководство реализует постулаты столетней давности, согласно которой "Политика - почва, на которой быстро и обильно прорастает чертополох ядовитой вражды, злых подозрений, бесстыдной лжи, клеветы, болезненных честолюбий, неуважение к личности" (М. Горький). "Талибан" - тренд по дестабилизации региона и нового миропорядка. Оно не имеет ничего общего с реальностью, не стыкуется со спецификой истории региона. Времена предпочтений и клише, похоже, ушли в анналы истории.



Коллективный Запад не может дестабилизировать ситуацию в Центральной Азии. Однако, при помощи террористических организаций, руководимых их детищем ДТ, может использовать религиозный экстремизм в качестве инструмента давления для упрочения управляемого хаоса. Соседние же страны, вовлеченные в решение афганской проблематике, преследуют иные целы в Афганистане. Но в одном они едины - создать пояс безопасности вокруг территории на конкретном участке государственной границы. При этом, занимаясь, равноудаленной позицией к творимым деяниям талибам. Тем временем, 12 тысяч иностранных террористов легализованы и получили афганские паспорта.



Тем не менее, "Талибан" - глобальный проект Запада, который никогда не изменится, это сублимация и смесь отсталой племенной структуры с общинным видением на мир, которого никакие переговоры и промывка мозгов не исправить. Эксперты едины во мнении, что ""Талибан" является исключительно джихадистским проектом. "Талибан" возник как машина для ведения джихада и не знает никакой другой формы существования, кроме джихада". Они отрицают институты выборов, разделения властей, не вполне понимают, что такое Конституция, политические партии и гражданское общество".



Данное описание очень актуально для сегодняшнего понимания ситуации и политической конъюнктуры Афганистана, так как это не полный перечень поклонения чужому истукану в лице доморощенного талиба.



Террористический интернационал, как угроза государственности Центральной Азии



Движение "Талибан" транжирит военно-политический капитал афганского народа. Афганские реалии таковы, что народ долго запрягает, но далеко едет. Одним словом: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Ибо известно, что каждому народу от природы положено воспринимать из окружающего мира, как и из переживаемых судеб, и претворять в свой характер не всякие, а только известные впечатления. Исходя из этой идеи - талибы по объективным и субъективным причинам обречены на провал. Согласно сценарии провал возможен по следующим правилам: при давлении из вне, сопротивления масс и саморазрушения из внутри.



Талибы с 2014 года целенаправленно превратили Севера Афганистан в плацдарм террористической направленности, перебросив членов ИДУ, ИДВТ, "Ансорулло" и "Аль-Каиды" ИГИЛ в это регион. В стране действуют ячейки "Аль-Каиды", возглавляемой сыном У.Б.Ладена - Абдулло и патриархом движения А.Завахири, а также свободно функционируют члены "Исламского движения Восточного Туркестана", ИДУ, "Катибат - ал- Бухори" и "Ансорулло", объединивших бежавших от правосудия жителей стран региона.



Цель ДТ - дестабилизировать регион Центральной Азии. Их кредо звучит из уст Сироджиддина Хаккани буквально так: "Англию победил мой дед, Россию мой отец, США я сам. В 21 веке мои внуки будут правит Центральной Азией".



Еще раз об антиталибовском фронте



Вновь организованному фронту "Северный альянс-2", стоило бы, вырубит на носу, что "хорошему прыжку хороший разбег нужен". Не возможно дилетантскими заявлениями средней руки о "свободе народов и праве на самоопределения" противостоят движению, базирующуюся на культе террора, племенном сознании и примата силы.



В этом ракурсе в стане альянса-2 звучат странные заявления, не способствующие единству рядов. Да, Ахмад Масуд не совсем типичный лидер, он молод и образован. Однако, не он замещен в коррупционных схемах и махинациях властей, любим народом. Харизматичен. Когда его покойный отец стал известным во всем мире личностью, как Панджшерский Лев" ему было всего 26 лет от роду. Оказывается дело ни в молодом возрасте, а в том, что политические амбиции компрометировавших себя членов старой гвардии Северного альянса захлестывают. Не позволяют отбросить обиды и личные претензии. И это происходит в то время, когда ИГИЛ насчитывает 5 т. и сеть Хакани 15 т. человек, выстроив племенное вооруженное формирование, узурпировав всю власть в единые руки. А ветераны войны в Афганистане обсуждают, кому быть первым, а кому играть роли побегушки. Не припася основы, ткать не садятся. Если хотите добиться успеха, избегайте шести пороков: сонливости, лени, страха, гнева, праздности и нерешительности. 85 депутатов бывшего Парламента ИРА находятся в Турции, некоторые в Дубае и в соседних странах. Они не осознают, что половинчатыми шагами не возможно победит сильного врага. Антиталибовский фронт состоит из второго поколения политиков, бывших чиновников и военнослужащих, моджахедов времен сопротивления. Они должны объединяться под эгидой централизованного Совета, которым руководит консультативный орган.



Без сомнение, политические мужи кому дороги честь и достоинство собственного народа, кто способен зреть в корень зла, должен помнить, что игры и шутки с огнем обернется большим пожаром. Элементы и отростки такого в первого регионального пожара и явные разрушительные их искры очевидны в теории и теперь политической практики талибан. Необходимо опомнится пока не совсем поздно. Это веяние времени. И конечно же проявит нулевую терпимость к террористам всех мастей.



Опыт Ю.Конуни, А.Дустума, С.Раббани, А. Нура, А.Сайяфа, К.Халили, Х.Мухаккика, А.Солеха, Б.Бисмиллахана, М.Андараби, Тодинхон и других руководителей оборонного сектора Афганистана призваны восполнит не достающий возрастной пробел отважного А.Масуда. Ваши предки знали, что "кризис - это ресурс для развития" и что "Иль сам ты должен мужем ратным слыть, иль на службе у мужа ратного быть".



Сергей Рахимов,

эксперт по странам Южной Азии Источник - ЦентрАзия

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