Умер певец Ренат Ибрагимов

21:40 14.05.2022

Рена́т Исла́мович Ибраги́мов (тат. Ренат Ислам улы Ибраһимов; 20 ноября 1947, Львов, Украинская ССР, СССР - 14 мая 2022, Москва, Россия) - советский и российский эстрадный певец (баритон), актер, композитор, продюсер, кинорежиссер, художественный руководитель Театра песни Рената Ибрагимова. Народный артист РСФСР (1981), Мастер искусств Молдавии (2007). Лауреат Республиканской премии имени Габдуллы Тукая (1979).



Родился в городе Львове, в семье военнослужащего. По национальности татарин. Отец - Ислам Ибрагимов, имел педагогическое образование, в годы войны учился в артиллерийском училище, на фронте был командиром огневой батареи. После победы недолго работал снабженцем, после увольнения забрал семью и перевез на историческую родину, в Казань. Ренат тогда был пятилетним мальчишкой, а его брату Равилю исполнилось 13. Мать артиста, чистокровная татарка, вела домашнее хозяйство. У отца есть башкирские корни. Дед Рената по отцовской линии был обеспеченным человеком, торговал, владел собственной маслобойней и магазином. Расстрелян в 1918 году.



Одновременно с получением среднего образования в школе № 6 г. Казани, Ренат окончил и музыкальную школу. В 1967-1968 гг. Ренат служил в ансамбле песни и пляски Приволжского военного округа. В 1973 году Ибрагимов окончил Казанскую государственную консерваторию и начал свой творческий путь на сцене Татарского академического театра оперы и балета им. М. Джалиля, где исполнил ведущие партии в операх, среди которых "Князь Игорь", Эскамильо ("Кармен"), Валентин ("Фауст"), Евгений Онегин ("Евгений Онегин"), Елецкий ("Пиковая дама").



В октябре 1974 года Ибрагимов стал лауреатом V Всесоюзного конкурса артистов эстрады - ему была присуждена первая премия, которую он разделил с Валерием Чемодановым.



Всесоюзный успех и известность пришли к Ибрагимову после его участия в конкурсе песни "Красная гвоздика"[2] в Сочи в 1975 году, где Ренат Ибрагимов получил главную премию. В 1978 году с песней "Наш город" принял участие в ежегодном фестивале "Песня года". Творческий путь Ибрагимова охватывает несколько десятилетий. Наряду с музыкальными выступлениями, Ибрагимов также снялся в ряде кинофильмов, наиболее известным из которых является "Итальянский контракт" (1993). Снял и несколько кинокартин. Он выпустил кинофильмы "Работа есть работа", "К доске".



В 1979 году был снят фильм-концерт "Поет Ренат Ибрагимов".



В 1999 году артист основал "Театр песни Рената Ибрагимова", что позволило ему популяризировать разные музыкальные жанры.



В 2007 году Ренат Ибрагимов был героем программы "Рожденные в СССР" на канале "Ностальгия".



В 2007 году один из выпусков авторской программы Олега Нестерова "По волне моей памяти" (Канал "Время" - Первый канал. Всемирная сеть) был посвящен Ренату Ибрагимову.



В 2008 году принимал участие в проекте канала НТВ "Суперстар 2008. Команда мечты".



В 2014 году принял участие в шоу перевоплощений "Точь-в-точь".



В 2017 году певец отметил 70-летие. По этому поводу в Кремлевском дворце состоялся концерт, поставленный по мотивам автобиографии Ибрагимова "По морю жизни". Роль конферансье сыграл актер Марат Башаров. Юбиляра поздравили Дина Гарипова, Роза Рымбаева, ансамбли "Ялла" и "Сябры".



Осенью 2019 года состоялась премьера клипа на песню "Guarda che luna" в исполнении Рената Ибрагимова и Мари Карне.



Ко Дню Победы 2020 года артист вместе с известными земляками выпустил ролик "Вечная слава". В записи клипа на татарском языке участвовали Элвин Грей, Эльмира Калимуллина, Алсу, Роза Хабибуллина.



Артист поет на пяти языках, репертуар Ибрагимова составляют сотни народных, эстрадных и оперных композиций. Каждая песня, прозвучавшая из уст Рената Исламовича, неизменно становится всенародно любимой. Наибольшей популярностью у слушателей пользуются "Влюбленная весна", "Наш город", "Что так сердце растревожено".



Бывший член партии "Единая Россия". Вышел из нее по идейным убеждениям.



В 2018 году был снят документальный фильм "Ренат Ибрагимов. Про жизнь и про любовь".